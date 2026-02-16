La Albirroja enfrenta a Brasil en el hexagonal

El equipo paraguayo abre la ronda hoy, ante Brasil, desde las 18:00, en el CarFem de Ypané. A su vez, en Villa Elisa, Argentina choca con Venezuela (20:00) y en el CarFem Colombia enfrenta a Ecuador (22:00).

En la fecha 2, el jueves 19, Paraguay mide a Venezuela (18:00, CarFem), Colombia enfrenta a Brasil (20:00, Villa Elisa) y Argentina choca con Ecuador (CarFem, 22:00).

En la ronda 3, el domingo 22 los juegos son: Venezuela vs. Ecuador (18:00, CarFem), Brasil vs. Argentina (20:00, Villa Elisa) y Paraguay vs. Ecuador (22:00 CarFem).

Fecha 4, el miércoles 25: Ecuador vs. Brasil (18:00, CarFem), Venezuela vs. Colombia (20:00, Villa Elisa) y Paraguay vs. Argentina (22:00, Carfem).

En la quinta y última fecha, en horario y escenarios a definir de acuerdo con la importancia de juegos: Colombia vs. Argentina, Brasil vs. Venezuela y Paraguay vs. Ecuador.