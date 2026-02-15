15 feb. 2026
Selección Paraguaya

Calendario definido en la etapa final del Sudamericano femenino Sub 20

La Albirroja mide a Brasil este lunes 16, desde las 18:00 por la ronda del hexagonal final del torneo continental que califica al Mundial juvenil.

Febrero 15, 2026 04:35 p. m. • 
Por Redacción D10
selección paraguaya femenina Sub 20

La Albirroja va por uno de los cupos a la Copa Mundial Juvenil que será en polonia.

Gentileza.

La Selección paraguaya femenina Sub 20 inicia su recorrido en el marco del hexagonal final del Campeonato Sudamericano juvenil que se juega en Asunción, y que otorga 4 plazas para la Copa Mundial de Polonia 2026.

El equipo paraguayo abre la ronda este lunes 16 enfrentando a Brasil desde las 18:00 en el CarFem de Ypané. A su vez en el Luis Alfoso Giagni de Villa Elisa Argentina choca con Venezuela (20:00) y en el CarFem Colombia enfrenta a Ecuador (22:00).

En la fecha 2, el jueves 19, Paraguay mide a Venezuela (18:00, CarFem), Colombia enfrenta a Brasil (20:00, Villa Elisa) y Argentina choca con Ecuador (CarFem, 22:00).

En la ronda 3, el domingo 22 los compromisos son: Venezuela vs. Ecuador (18:00, CarFem), Brasil vs. Argentina (20:00, Villa Elisa) y Paraguay vs. Ecuador (22:00 CarFem).

Fecha 4, el miércoles 25: Ecuador vs. Brasil (18:00, CarFem), Venezuela vs. Colombia (20:00, Villa Elisa) y Paraguay vs. Argentina (22:00, Carfem).

En la quinta y última fecha, en horario y escenarios a definir de acuerdo a la importancia de juegos: Colombia vs. Argentina, Brasil vs. Venezuela y Paraguay vs. Ecuador.

El equipo paraguayo accedió a la etapa, luego de vencer en fase de grupos a Chile por 4-0, empatar con Uruguay y Colombia sin goles y ceder frente a Venezuela por 0-2.

Redacción D10
