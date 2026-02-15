Calendario definido en la etapa final del Sudamericano femenino Sub 20

La Selección paraguaya femenina Sub 20 inicia su recorrido en el marco del hexagonal final del Campeonato Sudamericano juvenil que se juega en Asunción, y que otorga 4 plazas para la Copa Mundial de Polonia 2026.

El equipo paraguayo abre la ronda este lunes 16 enfrentando a Brasil desde las 18:00 en el CarFem de Ypané. A su vez en el Luis Alfoso Giagni de Villa Elisa Argentina choca con Venezuela (20:00) y en el CarFem Colombia enfrenta a Ecuador (22:00).

En la fecha 2, el jueves 19, Paraguay mide a Venezuela (18:00, CarFem), Colombia enfrenta a Brasil (20:00, Villa Elisa) y Argentina choca con Ecuador (CarFem, 22:00).

En la ronda 3, el domingo 22 los compromisos son: Venezuela vs. Ecuador (18:00, CarFem), Brasil vs. Argentina (20:00, Villa Elisa) y Paraguay vs. Ecuador (22:00 CarFem).

Fecha 4, el miércoles 25: Ecuador vs. Brasil (18:00, CarFem), Venezuela vs. Colombia (20:00, Villa Elisa) y Paraguay vs. Argentina (22:00, Carfem).

En la quinta y última fecha, en horario y escenarios a definir de acuerdo a la importancia de juegos: Colombia vs. Argentina, Brasil vs. Venezuela y Paraguay vs. Ecuador.

El equipo paraguayo accedió a la etapa, luego de vencer en fase de grupos a Chile por 4-0, empatar con Uruguay y Colombia sin goles y ceder frente a Venezuela por 0-2.