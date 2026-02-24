La fecha siete ya tiene árbitros designados

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol ( APF) dio a conocer este martes a los árbitros que se encargarán de los cinco juegos de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026, recordemos que el juego entre Guaraní vs. 2 de Mayo se postergó por la participación internacional de ambos equipos.

El partido más importante de la séptima jornada será entre Olimpia y Libertad, que se disputará mañana, desde las 20:30 en el Defensores. El árbitro central será Juan Gabriel Benírez.

Designaciones

Miércoles 25 de febrero

Ameliano vs. Cerro Porteño

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 18:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Julio Aranda y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Fernando López.

AVAR: Esteban Testta.



Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño

Estadio: ueno Luis Salinas.

Hora: 20:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.

VAR: José Méndez.

AVAR: Héctor Balbuena.



Olimpia vs. Libertad

Estadio: ueno Defensores del Chaco.

Hora: 20:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Derlis Benítez.

AVAR: Eduardo Britos.



Jueves 26 de febrero

Rubio Ñu vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: La Arboleda.

Hora: 18:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: José Armoa.

VAR: Carlos Paul Benítez.

AVAR: Christian Sosa.



Recoleta FC vs. Nacional

Estadio: Ricardo Gregor.

Hora: 20:30.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Ulises Mereles.