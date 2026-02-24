La fecha siete ya tiene árbitros designados

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol ( APF) dio a conocer este martes a los árbitros que se encargarán de los cinco juegos de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026, recordemos que el juego entre Guaraní vs. 2 de Mayo se postergó por la participación internacional de ambos equipos.
El partido más importante de la séptima jornada será entre Olimpia y Libertad, que se disputará mañana, desde las 20:30 en el Defensores. El árbitro central será Juan Gabriel Benírez.
Designaciones
Miércoles 25 de febrero
Ameliano vs. Cerro Porteño
Estadio: Arsenio Erico.
Hora: 18:30.
Árbitro: Blas Romero.
Asistentes: Julio Aranda y Nancy Fernández.
Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.
VAR: Fernando López.
AVAR: Esteban Testta.
Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño
Estadio: ueno Luis Salinas.
Hora: 20:30.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.
VAR: José Méndez.
AVAR: Héctor Balbuena.
Olimpia vs. Libertad
Estadio: ueno Defensores del Chaco.
Hora: 20:30.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: Derlis Benítez.
AVAR: Eduardo Britos.
Jueves 26 de febrero
Rubio Ñu vs. Sportivo San Lorenzo
Estadio: La Arboleda.
Hora: 18:30.
Árbitro: Mario Díaz de Vivar.
Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: José Armoa.
VAR: Carlos Paul Benítez.
AVAR: Christian Sosa.
Recoleta FC vs. Nacional
Estadio: Ricardo Gregor.
Hora: 20:30.
Árbitro: Alipio Colmán.
Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: Ulises Mereles.