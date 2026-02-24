24 feb. 2026
Torneo Apertura

La fecha siete ya tiene árbitros designados

Comisión de Árbitros de la APF dio a conocer a los jueces que impartirán justicia en la séptima fecha del torneo Apertura 2026.

El clásico de la fecha 7. Juan Gabriel Benítez será el responsable de la justicia en el duelo entre Olimpia y Libertad, el clásico Blanco y Negro.

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol ( APF) dio a conocer este martes a los árbitros que se encargarán de los cinco juegos de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026, recordemos que el juego entre Guaraní vs. 2 de Mayo se postergó por la participación internacional de ambos equipos.

El partido más importante de la séptima jornada será entre Olimpia y Libertad, que se disputará mañana, desde las 20:30 en el Defensores. El árbitro central será Juan Gabriel Benírez.

Designaciones

Miércoles 25 de febrero

Ameliano vs. Cerro Porteño
Estadio: Arsenio Erico.
Hora: 18:30.
Árbitro: Blas Romero.
Asistentes: Julio Aranda y Nancy Fernández.
Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.
VAR: Fernando López.
AVAR: Esteban Testta.

Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño
Estadio: ueno Luis Salinas.
Hora: 20:30.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.
VAR: José Méndez.
AVAR: Héctor Balbuena.

Olimpia vs. Libertad
Estadio: ueno Defensores del Chaco.
Hora: 20:30.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: Derlis Benítez.
AVAR: Eduardo Britos.

Jueves 26 de febrero

Rubio Ñu vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: La Arboleda.
Hora: 18:30.
Árbitro: Mario Díaz de Vivar.
Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: José Armoa.
VAR: Carlos Paul Benítez.
AVAR: Christian Sosa.

Recoleta FC vs. Nacional
Estadio: Ricardo Gregor.
Hora: 20:30.
Árbitro: Alipio Colmán.
Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: Ulises Mereles.

