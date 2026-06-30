29 jun. 2026
Selección Paraguaya

Gustavo Alfaro: “Entraron 26 guerreros y salieron hechos leyenda”

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, valoró la épica clasificación de la Albirroja ante Alemania. “Entraron 26 guerreros y salieron hechos leyenda”, dijo sobre sus jugadores.

Junio 29, 2026 11:00 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro resaltó la gran entrega de sus jugadores.

Foto: AFP

Paraguay escribió uno de los capítulos más importantes de su historia al eliminar a Alemania de la Copa del Mundo 2026 y el seleccionador albirrojo, Gustavo Alfaro, no dudó en destacar lo hecho por sus dirigidos.

Entraron 26 guerreros y salieron hechos leyenda”, aseveró en conferencia de prensa el entrenador que también aseguró: “Para mí fue la victoria más grande de mi vida y ojalá que tengamos otra”.

Gustavo Alfaro comparó los dos planteles: “Los que tenemos en frente están formados en academias de primer nivel en Europa, nosotros venimos de la tierra colorada (…) No reniego de mis orígenes”.

La clasificación a la siguiente ronda “es una demostración absoluta de amor propio y convencimiento. Esa mezcla de sangre y utopía que nos dio la posibilidad de hacer realidad lo que parecía o amenazaba como imposible. Y para mí fue la victoria más grande en mi carrera de entrenador”.

El seleccionador manifestó que “hoy invitaba a la épica” y que “el resistir está grabado en nuestro documento de identidad”. Añadió que “está en nuestra naturaleza: si no sufrimos, no sirve”.

Volvió a recalcar que sus dirigidos “han hecho una victoria épica (…) Podemos tener miles de defectos, pero tenemos un corazón que no se entrega nunca y eso nos mantiene con vida”.

Con esta clasificación, Paraguay aguarda rival que saldrá del cruce Francia-Suecia. El juego por los octavos de final será el sábado 4 de julio.

Mundial FIFA 2026 Paraguay Gustavo Alfaro Alemania Selección Paraguaya
Redacción D10
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