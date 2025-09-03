Gustavo Alfaro busca la reconciliación de la Albirroja con su historia

Gustavo Alfaro dejó varias frases en su rueda de prensa previa al partido de Paraguay ante Ecuador donde es inminente la clasificación a la Copa del Mundo.

Una de sus respuestas estuvo centrada a la idea de lograr el objetivo. “Son sensaciones muy desafiantes, muy lindas. Me han pasado momentos muy lindos en mi carrera de entrenador y esta es una de ellas”, arrancó diciendo.

El cazador de utopías imposibles fue bastante claro en su idea. “Yo no dirijo futbolistas, conduzco personas que tienen sentimientos, emociones, nervios y tengo afectos con cada uno de ellos”, indicó.

Sobre su relación con Ecuador, selección a la cual dirigió y clasificó a un Mundial, Alfaro fue muy sincero. “Lo trascendente está en el camino que hicimos para llegar al objetivo, y siempre tuve una gran satisfacción por el camino que recorrí, por las personas que conocí", reconoció.

Por último habló de su objetivo al frente de la Selección Paraguaya. “Ojalá podamos conseguir el objetivo y lograr la reconciliación de Paraguay con su historia”, cerró.