03 sept. 2025
Selección Paraguaya

Gustavo Alfaro busca la reconciliación de la Albirroja con su historia

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya, manifestó sus ganas de buscar la reconciliación de la Albirroja con su historia en los Mundiales.

Septiembre 03, 2025 01:10 p. m. • 
Por Redacción D10
GZ-Ybw7WEAAnKNR.jpg

Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección Paraguaya.

@Albirroja

Gustavo Alfaro dejó varias frases en su rueda de prensa previa al partido de Paraguay ante Ecuador donde es inminente la clasificación a la Copa del Mundo.

Una de sus respuestas estuvo centrada a la idea de lograr el objetivo. “Son sensaciones muy desafiantes, muy lindas. Me han pasado momentos muy lindos en mi carrera de entrenador y esta es una de ellas”, arrancó diciendo.

El cazador de utopías imposibles fue bastante claro en su idea. “Yo no dirijo futbolistas, conduzco personas que tienen sentimientos, emociones, nervios y tengo afectos con cada uno de ellos”, indicó.

Sobre su relación con Ecuador, selección a la cual dirigió y clasificó a un Mundial, Alfaro fue muy sincero. “Lo trascendente está en el camino que hicimos para llegar al objetivo, y siempre tuve una gran satisfacción por el camino que recorrí, por las personas que conocí", reconoció.

Por último habló de su objetivo al frente de la Selección Paraguaya. “Ojalá podamos conseguir el objetivo y lograr la reconciliación de Paraguay con su historia”, cerró.

Gustavo Alfaro Selección Paraguaya Albirroja
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Gzy0YCKXQAAIMh3.jpeg
Selección Paraguaya
Rambert Vera ansioso con la Albirroja
El histórico de la Albirroja, Rambert Vera, conversó con Fútbol a lo Grande y se refirió a la posibilidad de la clasificación paraguaya.
Septiembre 02, 2025 01:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Gzy0YCKXQAAIMh3.jpeg
Selección Paraguaya
Feliz por la convocatoria del “Pulpito”
El histórico Andrés Duarte celebró la convocatoria de su hijo a la Selección Paraguaya y afirmó que es un “premio al trabajo”.
Septiembre 02, 2025 12:06 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-01 at 5.40.46 PM.jpeg
Selección Paraguaya
Pisando con mucha fuerza
La Selección Paraguaya cumplió su segundo día de trabajo en el Carde de Ypané, preparando la estrategia para el compromiso que afrontará ante Ecuador, por la penúltima fecha de las Eliminatorias, que será el jueves 4 en el estadio Defensores del Chaco, desde las 20:30.
Septiembre 02, 2025 07:17 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-01 at 5.40.47 PM.jpeg
Selección Paraguaya
Motivados y con confianza
La Albirroja apunta al compromiso frente a Ecuador del jueves 4, en el Defensores. El grupo quiere sellar el regreso a la Copa del Mundo, con el apoyo total del público local.
Septiembre 02, 2025 06:49 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-01 at 16.25.19.jpeg
Selección Paraguaya
Confianza plena por parte del capitán de la Albirroja
Gustavo Gómez resaltó la fortaleza del grupo, que se prepara para afrontar el compromiso ante Ecuador por Eliminatorias.
Septiembre 01, 2025 04:35 p. m.
 · 
Redacción D10
GztnUnjWwAAjtW2.jpg
Selección Paraguaya
Apuntando al choque clave
La Selección Paraguaya comenzó con los entrenamientos, de cara a los últimos dos compromisos por Eliminatorias para el Mundial de Norteamérica 2026.
Septiembre 01, 2025 07:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más