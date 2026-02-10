10 feb. 2026
Fútbol Internacional

Como elimina al Napoli de la Copa de Italia

Como deja sin Copa Italia al Napoli, la definición se realizó desde los doce pasos después de igualar 1-1 en tiempo regular. Finalmente culminó 7-6 y el próximo rival en semifinales será el Inter de Milan.

Febrero 10, 2026 08:24 p. m. • 
Por Redacción D10
image-288.png

El equipo de Como avanza a semifinales donde deberá enfrentar a Inter de Milán.

Gentileza

El duelo en el estadio Diego Armando Maradona vio a Napoli adelantarse en el marcador con un penalti del croata antes del descanso. En la segunda parte, sin embargo, los partenopeos mostraron carácter y determinación, logrando el empate gracias a su zurdo talentoso. Desde los 11 metros, los visitantes fueron más precisos para el 7-6 final.

Cansado y con varias bajas importantes, el Nápoles se medía al Como en unos cuartos de final donde su estadio respondió a la llamada del club, a pesar de la lluvia constante. Cesc Fàbregas apostó por un 11 con Caqueret como falso nueve, intercambiando posiciones con Nico Paz para no dar referencias claras a la zaga azzurra. Addai, extremo derecho del Como, fue el más activo en el arranque con una buena arrancada que no tuvo consecuencias.
El argentino fue el autor del primer remate a puerta a los pocos minutos: un cabezazo suave que Milinkovic-Savic atrapó sin problemas. El equipo visitante, muy centrado en mover el balón, se topó con una presión casi individual de los locales, que partían de los cierres de Rrahmani para luego dejar que Giovane y sobre todo Vergara pudieran soltarse. Ambos incomodaban a los mediocampistas del Como, mientras que el segundo siempre se ofrecía entre líneas.

Despertar visitante

Pasada la media hora, los larianos encontraron más fluidez en su juego, con Álex Valle generando problemas por la izquierda a Mazzocchi, primero escapándose hacia el área hasta ser frenada por Juan Jesús y luego recogiendo una falta en tres cuartos. Precisamente en una acción del jugador español nació el penalti para el Como: Perrone superó la defensa, Álex Valle tocó de primeras para habilitar la llegada de Smolcic, que fue derribado en el área.

Penaltis decisivos

Tras 95 minutos, el 1-1 obligó a ambos equipos a decidir el pase desde el punto de penalti. Fue un desenlace justo tras lo visto en el campo. Da Cunha marcó el primer lanzamiento, al que respondió Politano. Douvikas convirtió el suyo y, después, llegó el fallo de Lukaku, que envió el balón fuera. Baturina no falló en el penalti más importante, mandando el balón al fondo de la red.

Spinazzola transformó con sangre fría y, acto seguido, Milinkovic detuvo el disparo de Perrone. Para sorpresa de todos, el cuarto penalti azzurro fue para el recién llegado Alisson, que tras casi media hora sin aparecer engañó a Butez y devolvió la igualdad. Los silbidos del Maradona acompañaron la ejecución de Smolcic, que no falló. El quinto lanzamiento azzurro fue para Elmas, que no dudó y llevó la serie a la muerte súbita.

De esta manera el Como será rival del Inter de Milán en la etapa semifinal. Recordemos que en octavos de final el Como dejó a tras a la Fiorentina.

Nápoles Copa Italia Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
paolo guerrero_65519208.jpg
Fútbol Internacional
Llega con buen sabor de boca
Alianza Lima, rival del 2 de Mayo en la primera fase de la Copa Libertadores 2026, se impuso ayer por 2-1 a Comerciantes Unidos con las anotaciones de Renzo Garcés y Paolo Guerrero, de penal, en el marco de la segunda jornada del Apertura peruano.
Febrero 09, 2026 07:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Marabel en racha en Argentina_65516614.jpeg
Fútbol Internacional
Marabel, en racha goleadora
El delantero paraguayo Junior Marabel está teniendo un arranque más que prometedor en el fútbol argentino.
Febrero 09, 2026 07:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Carlos González llegando a Ecuador_65514949.jpeg
Fútbol Internacional
Presentan a Carlos González
El delantero paraguayo Carlos González fue presentado en su nuevo club, el Independiente del Valle de Ecuador durante el IDV Fest realizado este domingo.
Febrero 09, 2026 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-STRASBOURG
Fútbol Internacional
Derrota para Enciso en el fútbol francés
El Racing de Estrasburgo, con el ofensivo paraguayo Julio Enciso en condición de titular, cayó como visitante frente al Le Havre por 2-1 en el duelo correspondiente a la fecha 21 de la Ligue 1.
Febrero 09, 2026 07:40 a. m.
 · 
Redacción D10
Atlético de Madrid Betis
Fútbol Internacional
La revancha de Antony, el adiós a la Liga del Atlético
Herido el Betis y relanzado el Atlético de la eliminatoria de la Copa del Rey del pasado jueves, su segundo duelo en cuatro días cambió la inercia, ganador el conjunto verdiblanco por el acierto de Antony y un ejercicio defensivo puro para doblegar el equipo rojiblanco, con dos goles anulados, mucha insistencia, pocas ideas y la despedida ya inequívoca de la Liga con 15 jornadas por jugar y a trece puntos del Barcelona.
Febrero 08, 2026 06:22 p. m.
 · 
Redacción D10
Luis Díaz
Fútbol Internacional
Luis Díaz restablece la normalidad del Bayern Múnich
Después de dos partidos sin ganar, con un empate y una derrota que alentaron la expectativas del Borussia Dortmund, principal perseguidor, el Bayern Múnich restableció la normalidad en la Bundesliga con una goleada (5-1) sobre el Hoffenheim (5-1), que jugó con diez desde el minuto 17, liderado por Harry Kane y, sobre todo, el colombiano Luis Díaz, que firmó un triplete.
Febrero 08, 2026 04:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más