Como elimina al Napoli de la Copa de Italia

El duelo en el estadio Diego Armando Maradona vio a Napoli adelantarse en el marcador con un penalti del croata antes del descanso. En la segunda parte, sin embargo, los partenopeos mostraron carácter y determinación, logrando el empate gracias a su zurdo talentoso. Desde los 11 metros, los visitantes fueron más precisos para el 7-6 final.

Cansado y con varias bajas importantes, el Nápoles se medía al Como en unos cuartos de final donde su estadio respondió a la llamada del club, a pesar de la lluvia constante. Cesc Fàbregas apostó por un 11 con Caqueret como falso nueve, intercambiando posiciones con Nico Paz para no dar referencias claras a la zaga azzurra. Addai, extremo derecho del Como, fue el más activo en el arranque con una buena arrancada que no tuvo consecuencias.

El argentino fue el autor del primer remate a puerta a los pocos minutos: un cabezazo suave que Milinkovic-Savic atrapó sin problemas. El equipo visitante, muy centrado en mover el balón, se topó con una presión casi individual de los locales, que partían de los cierres de Rrahmani para luego dejar que Giovane y sobre todo Vergara pudieran soltarse. Ambos incomodaban a los mediocampistas del Como, mientras que el segundo siempre se ofrecía entre líneas.

Despertar visitante

Pasada la media hora, los larianos encontraron más fluidez en su juego, con Álex Valle generando problemas por la izquierda a Mazzocchi, primero escapándose hacia el área hasta ser frenada por Juan Jesús y luego recogiendo una falta en tres cuartos. Precisamente en una acción del jugador español nació el penalti para el Como: Perrone superó la defensa, Álex Valle tocó de primeras para habilitar la llegada de Smolcic, que fue derribado en el área.

Penaltis decisivos

Tras 95 minutos, el 1-1 obligó a ambos equipos a decidir el pase desde el punto de penalti. Fue un desenlace justo tras lo visto en el campo. Da Cunha marcó el primer lanzamiento, al que respondió Politano. Douvikas convirtió el suyo y, después, llegó el fallo de Lukaku, que envió el balón fuera. Baturina no falló en el penalti más importante, mandando el balón al fondo de la red.

Spinazzola transformó con sangre fría y, acto seguido, Milinkovic detuvo el disparo de Perrone. Para sorpresa de todos, el cuarto penalti azzurro fue para el recién llegado Alisson, que tras casi media hora sin aparecer engañó a Butez y devolvió la igualdad. Los silbidos del Maradona acompañaron la ejecución de Smolcic, que no falló. El quinto lanzamiento azzurro fue para Elmas, que no dudó y llevó la serie a la muerte súbita.

De esta manera el Como será rival del Inter de Milán en la etapa semifinal. Recordemos que en octavos de final el Como dejó a tras a la Fiorentina.