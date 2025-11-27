27 nov. 2025
Guillermo Paiva está para volver a Olimpia y Matías Galarza “es el sueño de Coto”

Guillermo Paiva podría retornar a Olimpia si es que Junior no hace una buena propuesta, de acuerdo con lo que dijo su agente Regis Marques. También indicó que Matías Galarza “es el sueño” del presidente decano.

Noviembre 27, 2025 01:05 p. m. • 
Por Redacción D10
Guillermo Paiva

A Guillermo Paiva le fue bien en el Junior.

Foto: Gentileza - Guillermo Paiva

Regis Marques, agente de Guillermo Paiva, aseveró que el delantero que milita actualmente en el Junior de Barranquilla se perfila para volver a Olimpia, club donde le queda un año de contrato.

“Esa es la idea de Coto (Rodrigo Nogués), que vuelva a Olimpia y que haga parte del plantel, pero vale aclarar que es su último año de contrato y si viene una propuesta importante sería interesante para Olimpia transferirle, si no, al final del año que viene pierde todo”, detalló.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, Regis Marques sostuvo que “si Junior le hace una buena propuesta y usa la opción de compra, él está muy a gusto en Junior”, aunque “si tiene que volver, se sabe que siempre lo quiere a Olimpia. Como todo jugador espera lo mejor”.

“Yo creo que vuelve, por ahora (…) Por ahora sí, por el momento sí”, remarcó el agente sobre el retorno de Guillermo Paiva a Olimpia. Por otra parte, manifestó que Matías Galarza, actual jugador de River Plate “es el sueño de Coto, pero es casi imposible por el monto que cobra”.

