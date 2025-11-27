Guillermo Paiva está para volver a Olimpia y Matías Galarza “es el sueño de Coto”

Regis Marques, agente de Guillermo Paiva, aseveró que el delantero que milita actualmente en el Junior de Barranquilla se perfila para volver a Olimpia, club donde le queda un año de contrato.

“Esa es la idea de Coto (Rodrigo Nogués), que vuelva a Olimpia y que haga parte del plantel, pero vale aclarar que es su último año de contrato y si viene una propuesta importante sería interesante para Olimpia transferirle, si no, al final del año que viene pierde todo”, detalló.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, Regis Marques sostuvo que “si Junior le hace una buena propuesta y usa la opción de compra, él está muy a gusto en Junior”, aunque “si tiene que volver, se sabe que siempre lo quiere a Olimpia. Como todo jugador espera lo mejor”.

“Yo creo que vuelve, por ahora (…) Por ahora sí, por el momento sí”, remarcó el agente sobre el retorno de Guillermo Paiva a Olimpia. Por otra parte, manifestó que Matías Galarza, actual jugador de River Plate “es el sueño de Coto, pero es casi imposible por el monto que cobra”.