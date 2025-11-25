25 nov. 2025
Olimpia

Nogués habló de los candidatos

Rodrigo Nogués dio algunas palabras sobre los candidatos que suenan para ocupar el cargo de DT en Olimpia.

Noviembre 25, 2025 11:17 a. m. 
Por Redacción D10
Papa es el candidato uno en el Franjeado.

El presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, habló este martes con Radio Urbana por la 106.9 FM y tiró algunos comentarios sobre los nombres que figuran en la lista para reemplazar a Ever Hugo Almeida.
Uno de los principales en la nómina es Joaquín Papa, ex DT de Liverpool de Uruguay, aunque el mandamás no adelantó nada.

“Después del partido de mañana vamos a trabajar con eso. Leí lo de él (Papa), leí dos o tres más y sí, pueden ser que sean opciones válidas. Los tres o cuatro nombres que suenan son interesantes, que se alinean con el perfil que vamos a buscar y a lo mejor va a ser uno de ellos o alguien con un perfil parecido”, expresó en la 106.9 FM.

Nogués explicó que de momento no tienen negociaciones en curso y que tampoco está cerrada la posibilidad de que solo sea un técnico extranjero el que termine ocupando el cargo.

En la parte final de la charla mencionó que el plantel iniciará la pretemporada a mediados de diciembre y luego, en los días de enero estará animando una serie de amistosos previo al arranque del torneo Apertura que está previsto para el 24 de enero.

