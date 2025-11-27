27 nov. 2025
Olimpia

Olimpia: Quería hacer la pretemporada en la altura de Ecuador

César Benalcázar, el preparador físico que integró el cuerpo técnico de Éver Hugo Almeida, dijo que su plan era llevar al plantel a Ecuador para realizar la pretemporada en la altura.

César Benalcázar

César Benalcázar (c) se va con el cuerpo técnico de Almeida.

Éver Hugo Almeida ya no continuará en Olimpia y con ello, también se va su preparador físico César Benalcázar, quien tenía la idea de llevar al plantel decano a Ecuador.

“Esto se cortó y de raíz, tenemos que dejar una institución tan linda. Nos queda ese sabor agridulce de no haber cumplido lo que queríamos y hacer un proceso como estaba estipulado hasta finales de 2026. Inclusive mi ilusión era llevarle a Olimpia a Ecuador para hacer los trabajos en la altura”, comentó.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, César Benalcázar indicó que “recién en las últimas tres semanas y en la semana anterior que hubo el parate por el juego de la Selección Paraguaya, se pudo hacer cargas de entrenamientos reales como le gusta hacer a este cuerpo técnico”.

Recordó que cuando se hicieron cargo del plantel “había una cantidad de jugadores lesionados” y que esto le impidió “aumentar la carga de entrenamiento” por temor a que estos atletas resientan las lesiones. “Por eso bajo ningún concepto podríamos arriesgar. Ahora no tenemos lesionados y el equipo levantó luego de hacer este trabajo”.

César Benalcázar confesó que llegar a Olimpia fue un sueño cumplido. “En 2013 ya hubo esa posibilidad con el profe Almeida y en 2017 también, pero no se realizó porque tenía contrato con otras instituciones”.

“Cuando esta vez lo pude hacer fue un sueño cumplido. En Nacional lo conocí a Iván (Almeida), que ahora está en el cielo, y él me mostraba las camisetas del Olimpia, usaba las camisetas. Era lindo verle usar esa ropa porque es una institución de las más grandes de América. Hoy se consolidó ese sueño”, sentenció.

