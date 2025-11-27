Olimpia: Quería hacer la pretemporada en la altura de Ecuador

Éver Hugo Almeida ya no continuará en Olimpia y con ello, también se va su preparador físico César Benalcázar, quien tenía la idea de llevar al plantel decano a Ecuador.

“Esto se cortó y de raíz, tenemos que dejar una institución tan linda. Nos queda ese sabor agridulce de no haber cumplido lo que queríamos y hacer un proceso como estaba estipulado hasta finales de 2026. Inclusive mi ilusión era llevarle a Olimpia a Ecuador para hacer los trabajos en la altura”, comentó.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, César Benalcázar indicó que “recién en las últimas tres semanas y en la semana anterior que hubo el parate por el juego de la Selección Paraguaya, se pudo hacer cargas de entrenamientos reales como le gusta hacer a este cuerpo técnico”.

Recordó que cuando se hicieron cargo del plantel “había una cantidad de jugadores lesionados” y que esto le impidió “aumentar la carga de entrenamiento” por temor a que estos atletas resientan las lesiones. “Por eso bajo ningún concepto podríamos arriesgar. Ahora no tenemos lesionados y el equipo levantó luego de hacer este trabajo”.

César Benalcázar confesó que llegar a Olimpia fue un sueño cumplido. “En 2013 ya hubo esa posibilidad con el profe Almeida y en 2017 también, pero no se realizó porque tenía contrato con otras instituciones”.

“Cuando esta vez lo pude hacer fue un sueño cumplido. En Nacional lo conocí a Iván (Almeida), que ahora está en el cielo, y él me mostraba las camisetas del Olimpia, usaba las camisetas. Era lindo verle usar esa ropa porque es una institución de las más grandes de América. Hoy se consolidó ese sueño”, sentenció.