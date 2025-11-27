Fuerte reclamo de Almeida

El ahora ex técnico de Olimpia, Ever Hugo Almeida, conversó este miércoles en conferencia de prensa luego de lo que fue el empate frente al 2 de Mayo, correspondiente a la última jornada del torneo Clausura 2025. El DT fue directo y pidió explicaciones para su salida.

“Hoy me despido del Olimpia, pero no me retiro del fútbol. Tengo cuerda y tengo ganas, para seguir dentro de lo que es el fútbol. Estoy bien, no tengo ningún rencor ni nada. La única pregunta que tengo para hacer y la quiero hacer la próxima semana es ¿Por qué tengo que irme del Olimpia?”, interpeló.

“No hubo una explicación directa. El presidente me dijo que la dirigencia había decidido cambiar un poco de rumbo. Nunca le pedí para quedarme, pero pensábamos nosotros que íbamos a tener la oportunidad de seguir. Dijeron que tenían expectativas en mi, pero para tener expectativas hay que tener con qué. Nosotros encontramos un grupo de muchachos desmotivados. Les devolvimos la alegría, jugamos buenos partidos”, agregó.

Almeida incluso tiró una broma picante recomendando que lo contraten para técnico de la próxima temporada, atendiendo que sabe lo que le falta al equipo y sabe como revertir la situación deportiva.

“No me voy decepcionado, quizás preocupado. Uno le quiere mucho al Olimpia. El Olimpia va apurado, y así se va estrellar. Hay que reforzar bien el plantel, no equivocarse, no traer por traer. No se pueden ya equivocar”, subrayó.

