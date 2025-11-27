27 nov. 2025
Olimpia

Fuerte reclamo de Almeida

Ever Almeida, legendario entrenador paraguayo, no ocultó su sorpresa tras su salida de la institución franjeada y tiró algunos reclamos.

Noviembre 27, 2025 07:16 a. m. • 
Por Redacción D10
Éver Hugo Almeida

Éver Hugo Almeida, entrenador paraguayo.

Foto: Dardo Ramírez - Última Hora

El ahora ex técnico de Olimpia, Ever Hugo Almeida, conversó este miércoles en conferencia de prensa luego de lo que fue el empate frente al 2 de Mayo, correspondiente a la última jornada del torneo Clausura 2025. El DT fue directo y pidió explicaciones para su salida.

“Hoy me despido del Olimpia, pero no me retiro del fútbol. Tengo cuerda y tengo ganas, para seguir dentro de lo que es el fútbol. Estoy bien, no tengo ningún rencor ni nada. La única pregunta que tengo para hacer y la quiero hacer la próxima semana es ¿Por qué tengo que irme del Olimpia?”, interpeló.

“No hubo una explicación directa. El presidente me dijo que la dirigencia había decidido cambiar un poco de rumbo. Nunca le pedí para quedarme, pero pensábamos nosotros que íbamos a tener la oportunidad de seguir. Dijeron que tenían expectativas en mi, pero para tener expectativas hay que tener con qué. Nosotros encontramos un grupo de muchachos desmotivados. Les devolvimos la alegría, jugamos buenos partidos”, agregó.

Almeida incluso tiró una broma picante recomendando que lo contraten para técnico de la próxima temporada, atendiendo que sabe lo que le falta al equipo y sabe como revertir la situación deportiva.

“No me voy decepcionado, quizás preocupado. Uno le quiere mucho al Olimpia. El Olimpia va apurado, y así se va estrellar. Hay que reforzar bien el plantel, no equivocarse, no traer por traer. No se pueden ya equivocar”, subrayó.

Olimpia Ever Hugo Almeida Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Éver Hugo Almeida
Olimpia
Olimpia pone fin al ciclo de Almeida
Comunicado mediante, Olimpia informó que Almeida dejará el club al final del Clausura.
Noviembre 25, 2025 08:54 a. m.
 · 
Redacción D10
raúl cáceres.jpg
Olimpia
Raúl Cáceres está para volver a un equipo grande de Paraguay
Raúl Cáceres, defensor de 38 años de edad, está para regresar al fútbol paraguayo.
Noviembre 24, 2025 04:35 p. m.
 · 
Redacción D10
papita.jfif
Olimpia
El candidato uno para dirigir a Olimpia
Olimpia avanza en la contratación de un nuevo entrenador para la próxima temporada.
Noviembre 24, 2025 01:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia_64284730.jpg
Olimpia
Goles son amores
Sebastián Ferreira y Adrián Alcaraz ganan en confianza a base de goles.
Noviembre 24, 2025 07:32 a. m.
 · 
Redacción D10
ever almeida_63483320.jpg
Olimpia
Ever Almeida confía en continuar
Ever Almeida analizó lo que dejó la última victoria de Olimpia y también se refirió a su futuro.
Noviembre 23, 2025 01:48 a. m.
 · 
Redacción D10
ever almeida_63483320.jpg
Olimpia
“Olimpia tiene como entrenador a una leyenda”
Felipe Giménez, técnico del 2 de Mayo, que podría ser una opción local en caso de que Olimpia decida cortar ciclo de Ever Almeida, elogió a su colega franjeado.
Noviembre 19, 2025 07:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más