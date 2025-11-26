26 nov. 2025
Olimpia

Joaquín Papa no vendría a Olimpia

De acuerdo con informaciones periodísticas, el uruguayo Joaquín Papa quedó descartado como entrenador de Olimpia. El club decano analiza otros candidatos para que se haga cargo del equipo a partir del 2026.

Noviembre 26, 2025 03:34 p. m. • 
Por Redacción D10
Joaquín Papa

Como están las cosas, Joaquín Papa no será el entrenador de Olimpia.

Foto: Gentileza - Joaquín Papa

Olimpia, que este miércoles juega su último partido de la temporada y que significará el adiós de Éver Hugo Almeida, al parecer aún no tiene un candidato potable para reemplazar al que dejará el cargo.

Hace días sonó fuerte el nombre del uruguayo Joaquín Papa, aunque, de acuerdo con informaciones periodísticas, el entrenador finalmente no vendrá a la entidad de Para Uno para la temporada 2026.

La directiva decana se encuentra analizando otros nombres ya que el actual estratega del Liverpool uruguayo no correrá. El que venga comandará un plantel que tendrá actividad internacional en la Copa Sudamericana y que también buscará pelear por los títulos locales.

EN DESARROLLO

Olimpia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Olimpia_64284730.jpg
Olimpia
Goles son amores
Sebastián Ferreira y Adrián Alcaraz ganan en confianza a base de goles.
Noviembre 24, 2025 07:32 a. m.
 · 
Redacción D10
ever almeida_63483320.jpg
Olimpia
Ever Almeida confía en continuar
Ever Almeida analizó lo que dejó la última victoria de Olimpia y también se refirió a su futuro.
Noviembre 23, 2025 01:48 a. m.
 · 
Redacción D10
ever almeida_63483320.jpg
Olimpia
“Olimpia tiene como entrenador a una leyenda”
Felipe Giménez, técnico del 2 de Mayo, que podría ser una opción local en caso de que Olimpia decida cortar ciclo de Ever Almeida, elogió a su colega franjeado.
Noviembre 19, 2025 07:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Richard Ortiz
Olimpia
Richard Ortiz, cerca de renovar vínculo
Richard Ortiz, símbolo de Olimpia, está para continuar en Para Uno en el año 2026.
Noviembre 19, 2025 11:08 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-17 at 9.51.52 AM.jpeg
Olimpia
Recuerdos de Suecia: la gesta que inmortalizó al Rey de Copas
Un día como hoy, pero de 1979, comenzaba la gesta que llevó al Olimpia a la cima mundial.
Noviembre 18, 2025 11:39 a. m.
Olimpia
Olimpia
100% de efectividad ante Luqueño en 2025
El del viernes en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá (17:00) será el cuarto enfrentamiento entre Sportivo Luqueño y Olimpia en lo que va de la temporada.
Noviembre 18, 2025 10:29 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más