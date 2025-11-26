Joaquín Papa no vendría a Olimpia

Olimpia, que este miércoles juega su último partido de la temporada y que significará el adiós de Éver Hugo Almeida, al parecer aún no tiene un candidato potable para reemplazar al que dejará el cargo.

🚨Exclusivo: Joaquín Papa no será el entrenador de Olimpia.

*⃣El club ya evalúa a otros candidatos y se espera que tome una decisión sobre el reemplazo de Ever Hugo Almeida en los próximos días. — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 26, 2025

Hace días sonó fuerte el nombre del uruguayo Joaquín Papa, aunque, de acuerdo con informaciones periodísticas, el entrenador finalmente no vendrá a la entidad de Para Uno para la temporada 2026.

La directiva decana se encuentra analizando otros nombres ya que el actual estratega del Liverpool uruguayo no correrá. El que venga comandará un plantel que tendrá actividad internacional en la Copa Sudamericana y que también buscará pelear por los títulos locales.

