El video de Olimpia para Almeida

La salida de Ever Almeida sigue dejando de qué hablar. El DT tuvo cuestionamientos para la dirigencia que decidió cambiar de rumbo tras el cierre del torneo, mientras que desde el club salían a destacar lo que significa él para la historia de la institución.

Almeida ganó todo con el club, al que además tuvo el privilegio de dirigir en diferentes ciclos. Desde la dirigencia alegaron que fue una decisión difícil la de sacarlo del cargo, en tanto que Almeida afirmó que pensaba que veían haciendo un buen trabajo y podrían iniciar la temporada el año que viene.

Mientras ya con velocidad se habla de que Pablo “Vitamina” Sánchez, con destaque en el fútbol de Ecuador, sería el que tome la batuta en este momento, Olimpia salía a despedir al histórico Almeida con un mensaje en redes y un lindo video.