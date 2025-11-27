Pablo Sánchez: “Ojalá que esté a la altura”

Pablo Sánchez llegó este jueves a Paraguay y próximamente se oficializará su vínculo con Olimpia. El entrenador argentino asumirá como estratega del Decano tras la salida de Éver Hugo Almedia.
“Ojalá que esté a la altura, vengo con mucha ilusión”, aseveró a su arribo al país. El argentino se mostró “feliz, muy contento” porque se trata de “un desafío enorme, una responsabilidad muy grande” llegar a Olimpia.
Al ser consultado si dudó en dar este paso, respondió: “¿Cómo voy a dudar en agarrar Olimpia? Ni loco”. Volvió a señalar que espera estar “a la altura de las necesidades de la institución, de la gente y de la historia de esta institución”.
“Vamos a hacer lo mejor posible para poner a Olimpia en el lugar que tiene que estar siempre”, sentenció. Pablo Sánchez será presentado el viernes como nuevo entrenador de Olimpia.