27 nov. 2025
Olimpia

Pablo Sánchez: “Ojalá que esté a la altura”

El argentino Pablo Sánchez ya se encuentra en Paraguay para firmar el contrato que lo unirá a Olimpia. “Ojalá que esté a la altura”, aseveró el estratega.

Noviembre 27, 2025 06:04 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-27 at 5.56.28 PM.jpeg

Pablo Vitamina Sánchez ya está en el país.

Foto: Andrés Catalán - Última Hora

Pablo Sánchez llegó este jueves a Paraguay y próximamente se oficializará su vínculo con Olimpia. El entrenador argentino asumirá como estratega del Decano tras la salida de Éver Hugo Almedia.
Pablo Sánchez ya está en Paraguay.

“Ojalá que esté a la altura, vengo con mucha ilusión”, aseveró a su arribo al país. El argentino se mostró “feliz, muy contento” porque se trata de “un desafío enorme, una responsabilidad muy grande” llegar a Olimpia.

Al ser consultado si dudó en dar este paso, respondió: “¿Cómo voy a dudar en agarrar Olimpia? Ni loco”. Volvió a señalar que espera estar “a la altura de las necesidades de la institución, de la gente y de la historia de esta institución”.

“Vamos a hacer lo mejor posible para poner a Olimpia en el lugar que tiene que estar siempre”, sentenció. Pablo Sánchez será presentado el viernes como nuevo entrenador de Olimpia.

Olimpia Pablo Sánchez
Redacción D10
