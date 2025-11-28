Olimpia presenta a Vitamina Sánchez

Olimpia realizó este viernes la presentación oficial de su nuevo cuerpo técnico encabezado por Pablo Vitamina Sánchez. El DT argentino viene a ocupar el cargo dejado por el legendario Ever Hugo Almeida, quien fue cesado tras el cierre del torneo Clausura 2025.

Del acto, realizado en la Villa Olimpia, participaron el nuevo técnico y el presidente de la institución franjeada Rodrigo Nogués.

“Quiero dar la bienvenida oficial a nuestro nuevo técnico. Quiero ser claro con los hinchas y socios, no fue una elección improvisada, fue muy estudiada, con un proyecto a futuro para el club, con lo que necesita para lo que se viene y los próximos años. Su experiencia se alinea con lo que buscamos como metodología institucional”, comenzó diciendo Nogués.

“Quier transmitir el agradecimiento a través de mi felicidad al presidente, la comisión directiva por darme esta maravillosa oportunidad de dirigir a Olimpia. Estoy feliz, orgulloso, tanto yo como mi cuerpo técnico”, expresó Sánchez que estará acompañado por Cristian Mincheli (PF), Leandro Martín (AT) y Carlos Machado (AT).

El Franjeado deja atrás una temporada muy mala a nivel deportivo y apunta al 2026 en donde tendrá el torneo Apertura y la Copa Sudamericana en el primer semestre. El plantel volverá a activar a mediados de diciembre, según había adelantado el mandamás Decano.