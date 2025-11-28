28 nov. 2025
Olimpia

Olimpia presenta a Vitamina Sánchez

La institución franjeada anunció este viernes a su nuevo entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez

Noviembre 28, 2025 12:30 p. m. • 
Por Redacción D10
G62hxEwXEAAICsN.jpg

Pablo Sánchez, nuevo técnico del Olimpia.

Foto: @OlimpiaMedia

Olimpia realizó este viernes la presentación oficial de su nuevo cuerpo técnico encabezado por Pablo Vitamina Sánchez. El DT argentino viene a ocupar el cargo dejado por el legendario Ever Hugo Almeida, quien fue cesado tras el cierre del torneo Clausura 2025.

Del acto, realizado en la Villa Olimpia, participaron el nuevo técnico y el presidente de la institución franjeada Rodrigo Nogués.

“Quiero dar la bienvenida oficial a nuestro nuevo técnico. Quiero ser claro con los hinchas y socios, no fue una elección improvisada, fue muy estudiada, con un proyecto a futuro para el club, con lo que necesita para lo que se viene y los próximos años. Su experiencia se alinea con lo que buscamos como metodología institucional”, comenzó diciendo Nogués.

“Quier transmitir el agradecimiento a través de mi felicidad al presidente, la comisión directiva por darme esta maravillosa oportunidad de dirigir a Olimpia. Estoy feliz, orgulloso, tanto yo como mi cuerpo técnico”, expresó Sánchez que estará acompañado por Cristian Mincheli (PF), Leandro Martín (AT) y Carlos Machado (AT).

El Franjeado deja atrás una temporada muy mala a nivel deportivo y apunta al 2026 en donde tendrá el torneo Apertura y la Copa Sudamericana en el primer semestre. El plantel volverá a activar a mediados de diciembre, según había adelantado el mandamás Decano.

Olimpia Pablo Sánchez Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Éver Hugo Almeida
Olimpia
Fuerte reclamo de Almeida
Ever Almeida, legendario entrenador paraguayo, no ocultó su sorpresa tras su salida de la institución franjeada y tiró algunos reclamos.
Noviembre 27, 2025 07:16 a. m.
 · 
Redacción D10
vittamina.png
Olimpia
Confirmado: Olimpia ya tiene nuevo técnico
El club Olimpia ya tiene nuevo entrenador para encarar la temporada 2026.
Noviembre 26, 2025 11:56 p. m.
Joaquín Papa
Olimpia
Joaquín Papa no vendría a Olimpia
De acuerdo con informaciones periodísticas, el uruguayo Joaquín Papa quedó descartado como entrenador de Olimpia. El club decano analiza otros candidatos para que se haga cargo del equipo a partir del 2026.
Noviembre 26, 2025 03:34 p. m.
 · 
Redacción D10
G6iICWQXEAcvGkP.jpeg
Olimpia
Nogués habló de los candidatos
Rodrigo Nogués dio algunas palabras sobre los candidatos que suenan para ocupar el cargo de DT en Olimpia.
Noviembre 25, 2025 11:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Ever Hugo Almeida_62722052.jpg
Olimpia
“Fue una decisión bastante difícil”
Rodrigo Nogués se refirió a la salida de Ever Almeida y calificó la decisión como “bastante difícil”.
Noviembre 25, 2025 09:50 a. m.
 · 
Redacción D10
Éver Hugo Almeida
Olimpia
Olimpia pone fin al ciclo de Almeida
Comunicado mediante, Olimpia informó que Almeida dejará el club al final del Clausura.
Noviembre 25, 2025 08:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más