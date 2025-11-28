28 nov. 2025
Óscar Vicente Scavone: “Fue un año insólito”

Óscar Vicente Scavone se refirió al pésimo 2025 que tuvo Olimpia a nivel deportivo.

Noviembre 28, 2025 10:48 a. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia no fue protagonistas de los torneos internacionales ni de los locales.

El presidente honorario del club Olimpia, Óscar Vicente Scavone, siempre es voz autorizada a la hora de hablar del equipo franjeado.

En charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, Scavone se refirió a la salida de Ever Hugo Almeida como DT y a la temporada complicada que tuvo el Decano.

“Creo que debe ser un récord mundial, con este cambio es el quinto técnico en un año, fueron factores que sumaron para la inestabilidad”, dijo, al tiempo de agregar que está “triste” por la partida de Almeida, que a su entender “cumplió” con su función.

“Encontró un equipo bastante golpeado en lo anímico, nos levantó, tuvo partidos buenos, regulares. Lamento su partida y estoy seguro que va a tener el homenaje que merece su historia”, agregó.

Indicó que nunca se pudo conformar un onceno a lo largo del año.

“No se pudo conformar un equipo base durante dos o tres partidos en todo el año, por distintos motivos. Fue un año insólito, se me escaparon las tortugas, no entiendo lo que pasó este año en el club, sinceramente”, aseveró.

NUEVO DT. Sobre el argentino Pablo Sánchez, el nuevo estratega, indicó: “No tengo la más mínima referencia de él como técnico, recuerdo que era un gran número 10 de Rosario Central, pero como técnico no tengo referencias, pero acá es clave que acierten con el técnico, ojalá que Vitamina Sánchez sea buen técnico para el Olimpia porque puede ser un buen técnico como Bustos (Fabián), pero no encajó en el Olimpia”.

No obstante, se mostró con confianza de cara al futuro y señaló que “Olimpia debe ganar el Apertura”.

“De esto se sale con mucho trabajo y acertando con el DT”, finalizó.

Éver Hugo Almeida
Fuerte reclamo de Almeida
Ever Almeida, legendario entrenador paraguayo, no ocultó su sorpresa tras su salida de la institución franjeada y tiró algunos reclamos.
Noviembre 27, 2025 07:16 a. m.
 · 
Confirmado: Olimpia ya tiene nuevo técnico
El club Olimpia ya tiene nuevo entrenador para encarar la temporada 2026.
Noviembre 26, 2025 11:56 p. m.
Joaquín Papa
Joaquín Papa no vendría a Olimpia
De acuerdo con informaciones periodísticas, el uruguayo Joaquín Papa quedó descartado como entrenador de Olimpia. El club decano analiza otros candidatos para que se haga cargo del equipo a partir del 2026.
Noviembre 26, 2025 03:34 p. m.
 · 
Nogués habló de los candidatos
Rodrigo Nogués dio algunas palabras sobre los candidatos que suenan para ocupar el cargo de DT en Olimpia.
Noviembre 25, 2025 11:17 a. m.
 · 
“Fue una decisión bastante difícil”
Rodrigo Nogués se refirió a la salida de Ever Almeida y calificó la decisión como “bastante difícil”.
Noviembre 25, 2025 09:50 a. m.
 · 
Éver Hugo Almeida
Olimpia pone fin al ciclo de Almeida
Comunicado mediante, Olimpia informó que Almeida dejará el club al final del Clausura.
Noviembre 25, 2025 08:54 a. m.
 · 
