Óscar Vicente Scavone: “Fue un año insólito”

El presidente honorario del club Olimpia, Óscar Vicente Scavone, siempre es voz autorizada a la hora de hablar del equipo franjeado.

En charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, Scavone se refirió a la salida de Ever Hugo Almeida como DT y a la temporada complicada que tuvo el Decano.

“Creo que debe ser un récord mundial, con este cambio es el quinto técnico en un año, fueron factores que sumaron para la inestabilidad”, dijo, al tiempo de agregar que está “triste” por la partida de Almeida, que a su entender “cumplió” con su función.

“Encontró un equipo bastante golpeado en lo anímico, nos levantó, tuvo partidos buenos, regulares. Lamento su partida y estoy seguro que va a tener el homenaje que merece su historia”, agregó.

Indicó que nunca se pudo conformar un onceno a lo largo del año.

“No se pudo conformar un equipo base durante dos o tres partidos en todo el año, por distintos motivos. Fue un año insólito, se me escaparon las tortugas, no entiendo lo que pasó este año en el club, sinceramente”, aseveró.

NUEVO DT. Sobre el argentino Pablo Sánchez, el nuevo estratega, indicó: “No tengo la más mínima referencia de él como técnico, recuerdo que era un gran número 10 de Rosario Central, pero como técnico no tengo referencias, pero acá es clave que acierten con el técnico, ojalá que Vitamina Sánchez sea buen técnico para el Olimpia porque puede ser un buen técnico como Bustos (Fabián), pero no encajó en el Olimpia”.

No obstante, se mostró con confianza de cara al futuro y señaló que “Olimpia debe ganar el Apertura”.

“De esto se sale con mucho trabajo y acertando con el DT”, finalizó.