18 abr. 2026
Fútbol Internacional

Guardiola: “Si perdemos, se acabó”

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, admitió que si pierden este domingo contra el Arsenal se acabaron sus opciones de levantar la Premier League esta temporada.

Abril 17, 2026 09:14 a. m. • 
Por Redacción D10
Pep Guardiola

Guardiola, entrenador del Manchester City.

Los ‘Sky Blues’ tienen seis puntos de desventaja, pero dos partidos menos que los ‘Gunners’ y vivirán un duelo directo este domingo en el Etihad Stadium”.

“Obviamente que es una final. Si perdemos, se acabó. Pero aún quedan seis partidos. Seis partidos son muchos”, reconoció Guardiola este viernes en rueda de prensa.

El City ya ganó al Arsenal en su último duelo directo, en la final de la Copa de la Liga, y los de Mikel Arteta llegan a este encuentro con una sola victoria en sus últimos cinco partidos, aunque el empate ante el Sporting de Portugal de este miércoles les aseguró su presencia en las semifinales de la Champions League.

“Cada temporada, el Arsenal es mejor y mejor. Cuando llegó Arteta al club tenían problemas. El año pasado el Liverpool estuvo intratable, pero la temporada anterior y esta el Arsenal ha sido el gran contendiente”.

Para el partido de este domingo, el City tendrá la baja de Rúben Dias, aunque recupera a Nico O’Reilly.

Preguntado sobre si esta remontada sería el mayor logro desde que llegó al City, Guardiola lo negó.

“Para muchos jugadores nuevos es bueno estar en esta posición, para aprender para el futuro y para las próximas temporadas. Estar aquí después de tantos años y tantos títulos es bueno, pero no es nuestro mayor logro”. EFE

Guardiola Manchester City Arsenal
Redacción D10
Más contenido de esta sección
san.png
Fútbol Internacional
Le perdonaron la roja a Neymar
VIDEO. La “fama pesa” o al menos es lo que se notó cuando el juez del partido decidió perdonarle la roja a Neymar en el duelo ante Recoleta.
Abril 15, 2026 09:33 a. m.
 · 
Redacción D10
parque de los principes.jpg
Fútbol Internacional
El PSG, dispuesto a reabrir negociaciones con París sobre el Parque de los Príncipes
El París Saint-Germain (PSG) se mostró este miércoles “dispuesto a reabrir conversaciones” con la Alcaldía de París sobre la compra o arrendamiento del estadio del Parque de los Príncipes, tras el mandato del Consejo de la capital francesa al nuevo alcalde, Emmanuel Grégoire, para retomar el diálogo.
Abril 15, 2026 07:35 a. m.
 · 
Redacción D10
HF5MFJZW4AAM4sk.jfif
Fútbol Internacional
El PSG vuelve a semis y condena al Liverpool a un año en blanco
El PSG francés venció también en el juego de vuelta (0-2) y eliminó al equipo inglés.
Abril 14, 2026 06:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Lookman.jfif
Fútbol Internacional
El Atlético elimina al Barcelona y se clasifica a semifinales de Champions
El equipo madrileño cayó por 1-2 ante el Barcelona, por lo que echó mano a su victoria en la ida (0-2) para clasificar a la final.
Abril 14, 2026 06:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Mascherano Messi.jpg
Fútbol Internacional
Mascherano renuncia a la dirección técnica del Inter Miami de Messi
El argentino abandonó sorpresivamente la dirección técnica del equipo de Lionel Messi en la MLS.
Abril 14, 2026 02:57 p. m.
 · 
Redacción D10
Maidana.jfif
Fútbol Internacional
Maidana marca dos goles y sonríe en la victoria de Talleres
Con dos anotaciones del paraguayo, Alexandro Maidana, a los 14’ y 59’, Talleres superó por 2-1 a Defensa y Justicia en el torneo argentino.
Abril 13, 2026 07:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más