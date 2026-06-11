11 jun. 2026
Fútbol Internacional

Ander Herrera rescinde su contrato con Boca Juniors

El centrocampista español Ander Herrera rescindió en las últimas horas su contrato con el argentino Boca Juniors, según informaron a EFE fuentes del club, que precisaron que se trata de una decisión alcanzada “de común acuerdo”.

Junio 11, 2026 10:46 a. m. • 
Por Redacción D10
Ander Herrera

Ander Herrera no continuará en el cuadro argentino.

Foto: Gentileza - Ander Herrera

El futbolista de 36 años llegó al club en enero de 2025 y se convirtió en uno de los fichajes más resonantes de aquel mercado, pero debido a las lesiones y al rendimiento irregular del equipo -cuyo último título fue en 2023- no logró brillar como se esperaba.

Tras un contrato inicial por una temporada, el español acordó a finales de 2025 renovar por un año más, aunque con una reducción salarial.

Durante su año y medio en el ‘Xeneize’, el mediocampista sólo disputó 29 partidos producto de numerosas lesiones, que lo mantuvieron durante varios meses fuera de las canchas y le impidieron adquirir la regularidad necesaria para asentarse en el primer equipo.

El exjugador del Athletic Club, Manchester United y Paris Saint-Germain había desembarcado en Boca con el claro objetivo de levantar un trofeo y la mira puesta en la Copa Libertadores.

Sin embargo, se encontró con un equipo que ha mostrado importantes altibajos y no ha tenido el nivel necesario para competir por un trofeo.

Primero fue la eliminación en la repesca de la Libertadores 2025, luego la caída en el Apertura argentino, seguida por una temprana salida del Mundial de Clubes. En esas competiciones Herrera registró ocho partidos y no logró aportarle al equipo lo que necesitaban de él: convertirse en eje del mediocampo y ocupar el rol de líder y referente dentro de la cancha.

Tras una dura lesión a mediados de 2025 que lo marginó por más de tres meses, regresó en septiembre y fue progresivamente ganando confianza y aumentando la cantidad de minutos por partido, en un mediocampo compartido con Leandro Paredes, campeón mundial con Argentina llegado a mitad de 2025 y figura absoluta de Boca.

Pese a esto, el Clausura 2025 también dejó a Boca con las manos vacías, y el foco pasó entonces a la Copa Libertadores 2026, ya con Claudio Úbeda en el banquillo tras el despido primero de Fernando Gago en abril de 2025 y luego el fallecimiento en octubre de su reemplazante, Miguel Ángel Russo.

Un comienzo de año prometedor auguraba un buen 2026 para el futbolista español, pero nuevamente aparecieron las molestias físicas, que le impidieron tener regularidad.

Algo similar ocurrió con el equipo: empezó con el pie derecho tanto en el Apertura 2026 como en la Libertadores, pero luego sufrió una fuerte caída en su rendimiento y quedó eliminado tempranamente en ambas competiciones.

Herrera marcó su único tanto con la camiseta azul y oro el pasado 14 de abril en la victoria por 3-0 ante Barcelona de Ecuador, tras haber ingresado desde el banquillo para jugar los últimos minutos.

Su último partido fue el pasado 28 de mayo, cuando el ‘Xeneize’ cayó por 0-1 en la Bombonera ante Universidad Católica de Chile, un resultado que sentenció su eliminación del máximo torneo continental y la salida del entrenador, Claudio Úbeda.

Fútbol Internacional Ander Herrera Boca Juniors
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