09 jun. 2026
Fútbol Internacional

Atlético rechaza millonaria oferta por Julián Álvarez

El equipo de Diego Simeone no hizo lugar a una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez, por parte del Real Madrid.

Junio 09, 2026 03:46 p. m. • 
Por Redacción D10
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Julián Álvarez celebra un gol del equipo.

Foto: Gentileza

El Real Madrid ha anunciado este martes que ha hecho una oferta de 150 millones de euros por los derechos federativos del delantero argentino Julián Álvarez al Atlético de Madrid, que la ha rechazado y ha remitido a la cláusula de rescisión del jugador, que asciende a 500 millones.

“El Real Madrid CF comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez”, indica el club.

“Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”, agrega.

Durante la campaña electoral a la presidencia del Real Madrid, el candidato y recién elegido, Florentino Pérez, anunció que si ganaba las elecciones haría una oferta a un jugador por “150 millones de euros” y que sería “la mayor cantidad de dinero que se haría en la historia del club blanco” por un traspaso.

Solo dos jugadores han superado la barrera de los 150 millones de euros en concepto de traspaso o pago de la cláusula de rescisión en la historia del fútbol, según los registros de la web especializada ‘Transfermarkt’: Neymar, del Barcelona al París Saint-Germain por los 222 millones que exigía su salida del club azulgrana sin negociación en 2017, y Kylian Mbappé, que en el mismo año llegó al Parque de los Príncipes mediante una cesión con compra posterior de 180 millones desde el Mónaco. Este verano, Alexander Isak pasó del Newcastle al Liverpool por 145 millones de euros.

Este martes el Real Madrid se interesó por el jugador argentino Julián Álvarez, fichado por el Atlético de Madrid hace dos años desde el Manchester City con contrato hasta el año 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Equipos como el Arsenal inglés el París Saint-Germain o el Barcelona se interesaron por el atacante de 26 años que ha marcado 49 goles en 106 partidos en dos cursos con el conjunto rojiblanco.

El Atlético de Madrid ya avisó al conjunto catalán afirmando que su jugador “no está en venta” y por el que no había recibido “ningún tipo de oferta” por él, desde Barcelona. La única oficial ha llegado desde el club de la misma ciudad.

Desde la directiva rojiblanca, exculparon a Julián Álvarez de toda esta situación, asumiendo que fue cosa de “representantes” y que su actitud con el equipo fue “intachable y profesional”.

Una situación que provocó el malestar del Atlético de Madrid con el Barcelona, denunciando una campaña de “acoso y derribo” en redes sociales sobre su jugador argentino con “filtraciones interesadas y faltas de respeto”.

La oferta ha sido rechazada este martes por la entidad rojiblanca al conjunto blanco, debido a que el Atlético no contempla vender a Julián Álvarez.

Julián Álvarez Atlético de Madrid Real Madrid
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