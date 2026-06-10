El Azteca está listo para su tercera apertura mundialista

A diferencia de la solemnidad de los desfiles escolares y de las 16 selecciones que participaron en el Mundial de 1970, o la exaltación del folclore nacional que se exhibió en el de 1986, para este 2026 se tiene preparado un espectáculo de grandes dimensiones.

Luminarias globales pondrán a bailar a los más de 80.000 aficionados que llenen el recinto y a los millones que lo vean por las diversas plataformas digitales y electrónicas.

La figura central de una de las más ambiciosas ceremonias de apertura en la historia de los mundiales será Shakira, con un nuevo himno denominado ‘Dai Dai’, junto al cantante nigeriano Burna Boy.

No es la primera vez que la estrella del pop latino es la protagonista del espectáculo de la máxima justa mundialista.

Shakira conquistó al orbe con su participación en la clausura del Mundial de Alemania 2006 gracias a su versión de ‘Hips don’t lie-Bamboo’, éxito que potenció con su rítmico ‘Waka Waka’ de Sudáfrica 2010, una tendencia que mantuvo con la interpretación de ‘La La La’ en la clausura de Brasil 2014 y ahora alargará con su pegajoso ‘Dai Dai’.

La historia de los himnos más emblemáticos de las Copas del Mundo arrancó con la emotiva ‘Un’estate italiana’, que fue interpretada por Gianna Nannini y Edoardo Bennato en el Mundial de Italia 1990 y tuvo su momento sublime en el último Mundial del siglo pasado, en Francia 1998, cuando el puertorriqueño Ricky Martin le dio voz a ‘La Copa de la vida’, un himno que fue determinante para que los artistas latinos se convirtieran en frecuentes protagonistas en estos eventos de la FIFA.

La constelación de celebridades que acompañarán a la ‘Loba’ este jueves sigue con la leyenda del regional mexicano Alejandro Fernández, quien entonará el himno nacional de su país.

A ellos se unirán Maná, considerada una de las bandas de rock y pop latino más influyente de la historia; Lila Downs, reconocida por mezclar el jazz con el folclor mexicano; Los Ángeles Azules y Belinda.

El cartel se completa con el ritmo urbano y de reguetón del colombiano J Balvin, Ryan Castro, la música del venezolano Danny Ocean y los sonidos de la sudafricana Tyla, quien interpretará el himno de su país.

La unión de estos talentos dará a la ceremonia un sentido de inclusión y diversidad que utilizarán coreografías masivas que representarán la unión de los pueblos de América del Norte y 48 los equipos competidores.

La inauguración será coronada con la presencia de la mexicana Salma Hayek, estrella de Hollywood, quien será la embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Un espectáculo plural para la justa más global de la historia, la primera con 48 selecciones participantes, en un pletórico Estadio Azteca que, con el México-Sudáfrica, podrá presumir de ser el único que ha albergado tres aperturas mundialistas. EFE