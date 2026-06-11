11 jun. 2026
Fútbol Internacional

De ser vetado por Estados Unidos a dirigir la Supercopa Europea

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan vetado por EE. UU. pitará la final de la Supercopa de Europa.

Junio 11, 2026 10:55 a. m. • 
Por Redacción D10
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Artan fue sometido a trato indigno en Estados Unidos y deportado injustamente.

Foto: UEFA

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, cuya entrada a Estados Unidos fue denegada la semana pasada cuando iba a participar en el Mundial de fútbol, dirigirá la final de la Supercopa de Europa entre el PSG y el Aston Vila en Salzburgo (Austria) el próximo 12 de agosto.

“El fútbol une a las personas, y la UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral”, afirma en un comunicado el presidente de la federación europea de fútbol, Aleksander Ceferin, para justificar la designación de Artan en virtud del convenio de colaboración entre la UEFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Artan, de 34 años, fue premiado como el mejor árbitro de África el pasado año, lo que llevó a su inclusión en la lista para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que empieza este jueves, pero la administración estadounidense no le permitió la entrada por problemas detectados durante el proceso de verificación de antecedentes.

Fútbol Internacional UEFA
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