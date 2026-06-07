07 jun. 2026
Fútbol Internacional

Eriksen se desploma en el campo y vuelve a asustar al mundo del fútbol

Christian Eriksen se tomó el pecho y se desplomó en el campo, durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania. Es el segundo episodio cardíaco que sufre el jugador danés. El partido fue suspendido.

Junio 07, 2026 03:31 p. m. • 
Por Redacción D10
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Jugadores de Ucrania, Dinamarca y árbitros rezan abrazados después del colapso de Eriksen.

Foto: GENTILEZA

El jugador danés Christian Eriksen volvió a sufrir un desmayo en pleno partido con su selección en el encuentro amistoso contra Ucrania, y fue evacuado del terreno de juego “consciente”, según informó la federación de su país.

El centrocampista, que milita en el Wolfsburgo alemán, ya había sufrido un desplome sobre el campo en el 2021, en la fase final de la Eurocopa, en el compromiso ante Finlandia.

En esta ocasión, el jugador se desmayó durante el partido de preparación de la selección de Dinamarca contra Ucrania, en Odense y que acabó suspendido. Pasada la hora de partido, el jugador se llevó la mano al pecho y cayó al suelo. El árbitro reclamó la presencia de los médicos.

El futbolista, de 34 años, fue atendido sobre el césped y fue evacuado en camilla. Después, el partido se suspendió definitivamente a pesar de que Christian Eriksen ya había dado síntomas de mejoría y fue retirado consciente.

El jugador “está consciente y relativamente bien, dadas las circunstancias”, indica la Federación de Dinamarca. Eriksen ya sufrió un problema cardíaco en el encuentro de la Eurocopa del 2021, en el partido contra Finlandia y después reanudó su carrera con ciertas precauciones y cuidados. Eriksen lleva un desfribrilador automático en su cuerpo que se debe activar en estos casos. EFE

Fútbol Internacional Christian Eriksen Dinamarca
Redacción D10
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