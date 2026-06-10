10 jun. 2026
Fútbol Internacional

Sinner vuelve a entrenar tras descartar problemas médicos serios

Las pruebas médicas a las que se sometió Jannik Sinner el pasado lunes y martes, tras las molestias físicas sufridas en Roland Garros, no revelaron ningún resultado preocupante, por lo que el tenista italiano retomará este miércoles los entrenamientos de cara a Wimbledon.

Junio 10, 2026 12:27 p. m. • 
Por Redacción D10
Jannik Sinner

Jannik Sinner vuelve a entrenar.

Foto: Gentileza - Jannik Sinner

El número uno del mundo acudió esta semana al Hospital San Raffaele de Milán (norte de Italia) para realizar unos exámenes médicos programados con diversos especialistas, como electrocardiograma o pruebas de esfuerzo, cuyos resultados, según filtraciones de su equipo a la prensa local, están dentro de la normalidad.

Este miércoles está previsto que el tenista de San Cándido retome los entrenamientos tras unos días de vacaciones en la isla mediterránea de Cerdeña, y después de que anunciara que no participará en torneos sobre hierba previos a Wimbledon.

El italiano ya se sometió a ensayos después de Roland Garros, donde cayó en segunda ronda físicamente tocado contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo, en un centro médico de Turín (norte).

Sinner mostró signos de fatiga y ciertas dudas físicas durante el torneo de París, al que llegaba como gran favorito después de una racha brillante y con la ambición de conquistar el único Grand Slam que aún le falta.

El jugador de San Cándido cayó ante Cerúndolo después de ganar los dos primeros sets y de dominar 5-1 en el tercero, momento en el cual comenzó a mostrar signos de cansancio y problemas físicos, lo que permitió la remontada de su rival y acabó provocando su eliminación.

En el torneo previo, el Masters 1000 de Roma que conquistó, Sinner también mostró en algunos de sus encuentros signos de malestar físico.

Tras su eliminación en París, el tenista tiene la vista puesta en Wimbledon, el torneo más antiguo de la historia y considerado como uno de los más prestigiosos del mundo, donde defenderá título. EFE

Jannik Sinner Otros Deportes Roland Garros
Redacción D10
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