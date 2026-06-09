09 jun. 2026
Fútbol Internacional

Real Madrid aguarda la inminente llegada de Mourinho

La segunda etapa del portugués Jose Mourinho al frente del banquillo del Real Madrid comenzará de forma inminente.

Junio 09, 2026 08:35 a. m. • 
Por Redacción D10
José Mourinho

José Mourinho, entrenador del Benfica.

Foto: Gentileza - Benfica

La segunda etapa del portugués Jose Mourinho al frente del banquillo del Real Madrid comenzará de forma inminente, con su llegada a la capital española en las próximas horas para ponerse manos a la obra e iniciar el nuevo diseño del primer equipo blanco.

La primera gran promesa electoral de Florentino Pérez, quien en los comicios del domingo fue reelegido como presidente del club para los próximos cuatro años -tras superar a su oponente, Enrique Riquelme-, regresa a la dirección del conjunto que ya dirigió entre 2010 y 2013 para relevar en el banquillo a Álvaro Arbeloa.

Su misión será la devolver al equipo al rumbo adecuado tras dos años de decepciones.

Mourinho, que no consiguió el sueño de conquistar con el Real Madrid una Liga de Campeones -que ya había ganado con el Oporto y con el Inter de Milán cuando llegó a España-, logró una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa española en su primera etapa como técnico blanco.

Aunque aún no se ha anunciado la contratación de forma oficial -el Real Madrid debe abonar al Benfica los 15 millones de euros (unos 17 millones de dólares) de cláusula de rescisión para su fichaje-, está prevista la llegada de Mourinho para este mismo martes y se aguarda con máxima atención el momento en el que el técnico de Setúbal sea presentado por la entidad madridista.

Confirmadas durante el proceso electoral las futuras incorporaciones del neerlandés Denzel Dumfries y del francés Ibrahima Konate y una oferta ‘galáctica’ de 150 millones (unos 174 millones de dólares) anunciada por el presidente, Mourinho tiene trabajo intenso por delante tanto en el aspecto de confección de la plantilla como de planificación de pretemporada y el cierre de amistosos. EFE

José Mourinho Real Madrid España
Redacción D10
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