09 jun. 2026
Fútbol Internacional

Bava quiere a Juan Manuel Iturbe para potenciar a Nacional

El mercado de pases comienza a tomar temperatura en Uruguay y uno de los nombres que aparece en el radar de Nacional es el del paraguayo Juan Manuel Iturbe. El pedido habría surgido directamente del entrenador Jorge Bava, quien busca reforzar el plantel tricolor de cara al Torneo Clausura del fútbol uruguayo.

Junio 09, 2026 05:27 p. m. • 
Por Redacción D10
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Juan Manuel Iturbe es uno de los referentes del equipo de Cerro Porteño.

El mercado de pases va levantando la temperatura en Uruguay y uno de los nombres que aparece en el radar de Nacional es el del paraguayo Juan Manuel Iturbe. El pedido habría surgido directamente del entrenador Jorge Bava, quien busca reforzar el plantel tricolor de cara al Torneo Clausura del fútbol uruguayo.

El técnico considera que el atacante paraguayo puede aportar experiencia, velocidad y desequilibrio en ofensiva, características que pretende sumar a un equipo que apunta a pelear tanto el campeonato local como los compromisos internacionales. Recordemos que el DT charrúa se coronó campeón del Clausura 2025 y la Supercopa Paraguay 2025 con el Ciclón y tuvo en sus filas a Iturbe.

Iturbe, de gran trayectoria en el fútbol sudamericano y europeo, es un futbolista que siempre ha despertado interés en distintos mercados gracias a su capacidad para desempeñarse por las bandas y su versatilidad en el frente de ataque. Su posible llegada sería una de las apuestas más importantes del Tricolor charrúa para el segundo semestre de la temporada.

Desde la dirigencia uruguaya todavía no existe un anuncio oficial, aunque las gestiones para concretar la incorporación ya estarían en marcha. El nombre del paraguayo cuenta con el visto bueno de Bava, quien considera que su perfil encaja perfectamente en la idea de juego que pretende implementar.

En caso de concretarse la operación, Iturbe tendría su primera experiencia en el fútbol uruguayo y se convertiría en una de las figuras del próximo Clausura, en un Nacional que busca reforzarse con jerarquía para volver a ser protagonista en todos los frentes.

Cerro Porteño Juan Manuel Iturbe Nacional
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