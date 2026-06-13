Al menos memes y risas no faltaron…

La Selección Paraguaya sufrió un duro revés en su estreno en la Copa del Mundo del 2026, tras caer por goleada 4-1 frente a Estados Unidos en duelo correspondiente al Grupo D. El resultado golpeó fuerte en lo anímico al público, pero también movió la creatividad.
Tras el final del lance, en las redes sociales comenzaron a recorrer diferentes tipos de memes para referirse al estreno albirrojo.
El man que retiró la tv de 60 pulgadas de Bristol pic.twitter.com/DZrNnynCRv— Bandi (@Bandiee) June 13, 2026
Gustavo Gomez— ElUnoRiver (@ElUnoRiver) June 13, 2026
En Palmeiras / En Paraguay pic.twitter.com/kwaazdGXt4
Antes los feriados largos me arruinaba mi club, ahora lo hace la selección pic.twitter.com/FGeu3Brvkr— Mikel #7 (@ever_mikel_2) June 13, 2026
La defensa intentando detener a Pulisic pic.twitter.com/gDjXgRDFor— Ricardo (@meza_cfc) June 13, 2026
#SoyViral Infaltable los memes pic.twitter.com/ocf4p3ai8s— Cuarto Poder Py (@CuartoPoder_Py) June 13, 2026
La charla de Alfaro en el entretiempo.— Un Metro Adelantado (@metroadelantado) June 13, 2026
pic.twitter.com/npKMImuCX2
Juan Caceres cada vez que ataca Pulisic y Destpic.twitter.com/hw528XpFr4— Pollismo (@PollismoPostin) June 13, 2026
“PARAGUAY LUEGO DE 16 AÑOS🇵🇾❤️”— ezequiel (@ezeaquinos) June 13, 2026
la selección: pic.twitter.com/O1hsZawxYN
"No entiendo como pudimos jugar tan mal"— juanjo (@guarever_) June 13, 2026
Doja Cat en su casa: pic.twitter.com/mxjFy9WA82
Eles aprenderam… eles aprenderam a praticar o Soccer pic.twitter.com/qOiETjFtkn— SAMENGO (@samengo_ofc) June 13, 2026
No sabía que a Estados Unidos lo dirigía el mismísimo Gladiador, Russell Crowe pic.twitter.com/tppK3a0D2R— Novelo 🇨🇴🍿 (@_NovelaGrafica) June 13, 2026
Bristol te devuelve el total de tu compra si paraguay llega a 4tos.— PABLO ANDRÉS LEYES (@PABLOLEYESG) June 13, 2026
La tele en el 1er partido: pic.twitter.com/hCSOC5BdcH
La Albirroja corriendo así todo el partido pic.twitter.com/x3KxH0uOfk— Bandi (@Bandiee) June 13, 2026
Toda América latina apoyando a Paraguay— Carlos Figueredo (@Carsperi) June 13, 2026
Paraguay: pic.twitter.com/2w5HsPVxHk
Gustavo Velazquez en el gol de Mauricio— Maxi Garcia (@maxi6arcia) June 13, 2026
(se acordó que juega en Palmeiras) pic.twitter.com/0JaNGMIO3t
"Vamos Paraguay, llevabas 16 años sin ir a un mundial y sudamérica te apoya 💪".— Futbismo (@futbismo) June 13, 2026
Los triple hptas jugadores de Paraguay en el debut: pic.twitter.com/qIOTyLiK6E