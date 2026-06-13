Al menos memes y risas no faltaron…

La Selección Paraguaya sufrió un duro revés en su estreno en la Copa del Mundo del 2026, tras caer por goleada 4-1 frente a Estados Unidos en duelo correspondiente al Grupo D. El resultado golpeó fuerte en lo anímico al público, pero también movió la creatividad.

Tras el final del lance, en las redes sociales comenzaron a recorrer diferentes tipos de memes para referirse al estreno albirrojo.

El man que retiró la tv de 60 pulgadas de Bristol pic.twitter.com/DZrNnynCRv — Bandi (@Bandiee) June 13, 2026

Gustavo Gomez

En Palmeiras / En Paraguay pic.twitter.com/kwaazdGXt4 — ElUnoRiver (@ElUnoRiver) June 13, 2026

Antes los feriados largos me arruinaba mi club, ahora lo hace la selección pic.twitter.com/FGeu3Brvkr — Mikel #7 (@ever_mikel_2) June 13, 2026

La defensa intentando detener a Pulisic pic.twitter.com/gDjXgRDFor — Ricardo (@meza_cfc) June 13, 2026

La charla de Alfaro en el entretiempo.

pic.twitter.com/npKMImuCX2 — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) June 13, 2026

Juan Caceres cada vez que ataca Pulisic y Destpic.twitter.com/hw528XpFr4 — Pollismo (@PollismoPostin) June 13, 2026

“PARAGUAY LUEGO DE 16 AÑOS🇵🇾❤️”



la selección: pic.twitter.com/O1hsZawxYN — ezequiel (@ezeaquinos) June 13, 2026

"No entiendo como pudimos jugar tan mal"



Doja Cat en su casa: pic.twitter.com/mxjFy9WA82 — juanjo (@guarever_) June 13, 2026

Eles aprenderam… eles aprenderam a praticar o Soccer pic.twitter.com/qOiETjFtkn — SAMENGO (@samengo_ofc) June 13, 2026

No sabía que a Estados Unidos lo dirigía el mismísimo Gladiador, Russell Crowe pic.twitter.com/tppK3a0D2R — Novelo 🇨🇴🍿 (@_NovelaGrafica) June 13, 2026

Bristol te devuelve el total de tu compra si paraguay llega a 4tos.



La tele en el 1er partido: pic.twitter.com/hCSOC5BdcH — PABLO ANDRÉS LEYES (@PABLOLEYESG) June 13, 2026

La Albirroja corriendo así todo el partido pic.twitter.com/x3KxH0uOfk — Bandi (@Bandiee) June 13, 2026

Toda América latina apoyando a Paraguay



Paraguay: pic.twitter.com/2w5HsPVxHk — Carlos Figueredo (@Carsperi) June 13, 2026

Gustavo Velazquez en el gol de Mauricio



(se acordó que juega en Palmeiras) pic.twitter.com/0JaNGMIO3t — Maxi Garcia (@maxi6arcia) June 13, 2026