09 jun. 2026
Fútbol Internacional

España vence a Perú en el último amistoso antes del Mundial

A seis días del estreno mundialista, Luis de la Fuente mostró en Puebla (México), en el amistoso ante Perú, el que apunta a ser su once titular en el debut contra Cabo Verde. Lo hizo con éxito, demostró que tiene claro el plan. Oyarzabal, Pedri y un gol del guardameta Pedro Gallese, en propia puerta, firmaron los goles (1-3) en un encuentro de objetivos cumplidos.

Junio 09, 2026 07:45 a. m. • 
Por Redacción D10
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El cuadro español se impuso a Perú en amistoso.

Foto: @SEfútbol

Coger ritmo de competición, ganar y cerrar el segundo y último amistoso sin lesionados. Pleno para España el lunes en Puebla, donde volvió a jugar 40 años después. Misma ciudad en la que, en el Mundial de México 1986, Eloy Olaya falló el penal contra Bélgica en cuartos de final.

Una barrera de los cuartos que no se rompió hasta 24 años después, cuando España ganó su primer y único Mundial. Hasta la fecha. Y el objetivo de lograr el segundo está sobre la mesa. La expedición española no oculta su ambición. Disfruta con su condición de favorita. Al menos, una de ellas, al llegar como campeona de Europa.

Y este lunes empezó la preparación de verdad. Tras un inicio de concentración con condicionantes, al faltar hasta 10 jugadores para el primer amistoso contra Irak (1-1), en el que jugaron nueve futbolistas que no formaban parte de la convocatoria para el Mundial, el partido ante Perú ponía sobre la mesa una prueba real de nivel.

No por el rival, Perú, fuera del Mundial y con solo dos victorias en los 12 partidos anteriores. En pleno proceso de reconstrucción no fue un duro contrincante para una España a otro ritmo.

101 segundos duró la igualdad en el marcador. Lo que tardó Mikel Oyarzabal en reforzar su condición de delantero titular de la selección española, con su sexto encuentro seguido anotando. El ‘21’ recibió de espaldas a portería, se giró, vio al guardameta Pedro Gallese mal colocado y disparó con la zurda desde fuera del área para firmar el 0-1.

Una selección española cogiendo confianza y carburando, con Ferran Torres, autor del único tanto frente a Irak, como amenaza constante por la banda derecha. Sirvió un balón raso a Baena en el minuto 16, pero no acertó en el remate; y repitió más tarde, en el 32, para su amigo, Pedri, quien no falló para doblar la ventaja.

Acción en la que Oyarzabal atrajo la atención de la defensa, con movimientos de desmarque al primer palo y saliendo de posición para que Pedri, de los jugadores más ovacionados por la afición que se dio cita en el estadio Cuauhtémoc, celebrase su séptimo gol con España.

Luis de la Fuente, sin poder contar por lesión con dos jugadores que serían titulares si estuvieran sanos -Lamine Yamal y Nico Williams- usó los primeros 45 minutos como prueba de cara al debut y en la segunda para dar minutos.

Cuatro cambios al descanso uno de ellos el portero, entrando por David Raya en lugar de Unai Simón, y sin bajar el nivel.

Una segunda mitad en la que Gallese quedó señalado, al introducirse en su portería un centro de Yeremy Pino en el minuto 53. Un centro que parecía no encontrar rematador, pero que el guardameta peruano, al intentar despejarlo, cambió de dirección y se convirtió en el tercer gol del partido.

Desacertado el arquero peruano mientras el ataque no aprovechó el espacio a la espalda de la defensa española, su punto débil, hasta el minuto 66. Jairo Vélez, nacido en Ecuador y nacionalizado este 2026 para la selección peruana, siguió su idilio con el gol: cuarto gol en cuatro partidos. Ante España, aprovechando un desajuste en un pase lateral de Marcos López.

El único pero a una selección española que fue bajando el ritmo con el paso de los minutos, sin asumir riesgos y con la mente puesta en el día 15 de junio, en el debut en el Mundial ante Cabo Verde.

Ficha técnica:

1 - Perú: Gallese; Marcos López (Matias Zegarra, m.87), Renzo Garcés, Fabio Gruber, Oliver Sonne (Marco Huaman, m.87); Jesús Pretell (Rodrigo Vilca, m.87), Noriega (Alfonso Barco, m.62), Yotún (André Carrillo, m.62) ; Jairo Vélez (Jairo Concha, m.87), Vidales (Maxloren Castro, m.62) y Ugarriza (Quiroz, m.75).

3 - España: Unai Simón (David Raya, m.46); Marcos Llorente (Pedro Porro, m.69), Cubarsí (Marc Pubill, m.61), Laporte (Eric García, m.46); Cucurella (Grimaldo, m.69); Rodri (Zubimendi, m.61), Pedri (Mikel Merino, m.61), Fabían (Dani Olmo, m.46); Ferrán Torres (Borja Iglesias, m.69), Oyarzabal (Yeremy Pino, m.46) y Baena (Gavi, m.61).

Goles: 0-1, m.2: Oyarzabal. 0-2, m.32: Pedri. 0-3, m.53: Gallese (pp). 1-3, m.66: Jairo Vélez.

Árbitro: Fernando Hernández Gómez (México). Amonestó a Renzo Garcés (m.86), en Perú.

Incidencias: Partido amistoso previo al arranque del Mundial que se disputó en el estadio de Cuauhtémoc (Puebla, México).

Mundial FIFA 2026 España Perú
Redacción D10
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