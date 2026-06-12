12 jun. 2026
Fútbol Internacional

Saúl Salcedo sufre un accidente de tránsito en Argentina

El jugador paraguayo Saúl Salcedo protagonizó un accidente mientras se dirigía a Paraguay.

Junio 12, 2026 12:57 p. m. • 
Por Redacción D10
el paraguayo Saúl Salcedo marcó el gol de la victoria de Newell's Old Boys_56429713.jpg

Saúl Salcedo, jugador paraguayo.

Según un comunicado oficial emitido por Newell’s de Rosario, el futbolista paraguayo se encontraba camino a nuestro país para firmar un préstamo, pero el vehículo particular en el que viajaba junto con su familia tuvo el percance en ruta.

Según los detalles, el hecho se produjo en la Ruta Nacional 11, en la Provincia de Chaco, sin brindar mayores detalles sobre el caso o el estado del futbolista y los acompañantes. El paraguayo, sin reporte oficial, habría sufrido fracturas múltiples, con necesidad de cirugía, aunque su vida no está en peligro.

El club rosarino cierra el comunicado diciendo que se pone a disposición del zaguero paraguayo y que de igual forma estaría informando sobre las novedades que surjan al respecto del caso.

Fútbol Internacional Saúl Salcedo Newell’s
Redacción D10
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