Guaraní vs. Luqueño: Paso a Paso

Sportivo Ameliano y Nacional abrirán su camino en el torneo Clausura hoy desde las 18:30, cuando se enfrenten en Villeta. Dos equipos con aspiraciones de protagonismo medirán fuerzas en un duelo que promete intensidad desde el inicio.
El primer partido del Clausura 2026 será en el norte del país. Desde las 16:00, en el estadio Río Parapití, 2 de Mayo recibirá a Rubio Ñu en un enfrentamiento directo entre equipos que necesitan sumar para escapar de la zona comprometida del promedio.
OBLIGACIÓN. Cerro Porteño inicia hoy el Clausura 2026 ante su gente enfrentando a Trinidense desde las 18:30. ESTRENO. El DT Ariel Holan apostará por nuevas caras en el equipo con la necesidad de arrancar con el pie derecho.