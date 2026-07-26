26 jul 2026
Torneo Clausura

Olimpia vs. Libertad: Choque estelar en Sajonia

Olimpia empieza hoy la defensa del título en un clásico del fútbol paraguayo, el de blanco y negro, que tiene sus condimentos especiales.

Julio 26, 2026 09:16 a. m.
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Braian Romero y Lorenzo Melgarejo, delanteros de Olimpia y Libertad respectivamente.

En el estadio Defensores del Chaco, que promete un marco imponente de público, el Decano saldrá para medir al Guma de Nelson Haedo Valdez con la misión de comenzar con pie derecho el Clausura 2026 (16:00).

Pablo Sánchez mantuvo la base de su equipo campeón y reforzó el ataque con el experimentado argentino Braian Romero para reemplazar al transferido Adrián Alcaraz.

En las otras zonas de la cancha, el Franjeado tampoco sufrió fugas en exceso; sin embargo, Vitamina no contará para este estreno con su capitán Richard Ortiz, al menos desde el arranque. Cabe resaltar también que el neozelandés Tim Payne será otra atracción. El defensor fue contratado en pleno Mundial y hoy comenzará como una de las alternativas.

En contrapartida, Libertad buscará aguar la fiesta en Sajonia, con un Nelson Haedo que hará su presentación oficial al frente de un equipo de Primera División.

Será un partido especial para el ex albirrojo, por su identidad profunda con Cerro, por su debut y por la responsabilidad que tiene de llevar a un buen puerto al elenco de Tuyucuá. El estratega confiará de lleno a un hombre que se convirtió en estandarte del equipo: Lorenzo Melgarejo.

Olimpia Libertad Torneo Clausura
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