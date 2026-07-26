Freire: “Somos justos merecedores de los tres puntos”

Nicolás Freire tuvo un estreno soñado con la camiseta de Libertad. El zaguero argentino fue uno de los pilares defensivos en el triunfo por 1-0 sobre Olimpia, resultado que significó el fin del invicto del vigente campeón y un comienzo ideal para el equipo dirigido por Nelson Haedo Valdez en el torneo Clausura 2026.

Al término del encuentro, Freire resaltó que la victoria fue consecuencia del trabajo realizado durante la pretemporada y del compromiso mostrado por todo el plantel.

“Fue una entrega, un desgaste físico muy grande de todo el equipo. Venimos de un mes y medio de hacer una muy buena pretemporada, de conocernos con los muchachos. Muy contento por la entrega del grupo y creo que merecemos llevarnos los tres puntos a casa”, señaló durante la entrevista con el canal oficial del torneo.

El defensor sostuvo que la clave estuvo en la convicción del equipo para sostener la idea de juego. “Pasó por la entrega, por nunca dejar de insistir, de confiar en lo que veníamos haciendo en la pretemporada. Esperemos mantener el ritmo, la intensidad, la humildad y el trabajo en equipo para ir paso a paso”.

Un renacer personal

Freire también confesó que atraviesa un momento especial en su carrera, luego de varios meses con escasa continuidad futbolística. El central reconoció que llega a Libertad con la intención de recuperar su mejor nivel.

“Vengo de una inactividad muy grande. Mis últimos dos años en lo deportivo no fueron buenos. Hoy trato de demostrar la confianza que la gente del club depositó en mí al contratarme. De a poco quiero ir encontrando mi mejor versión para devolverles todo lo que me brindaron desde que llegué.”

Además, prometió compromiso absoluto con la institución. “Espero dar mi máximo en actitud, en responsabilidad y en profesionalismo para Libertad”, manifestó.

Así se define como defensor

Consultado sobre sus características dentro del campo, Freire explicó cuál considera que es su principal fortaleza. “Trato de anticiparme a la jugada, de estar concentrado y de ir fuerte a los duelos. Creo que esa es mi característica más fuerte. Después, cuando tengo la pelota, intento ser lo más claro posible.”

El argentino también analizó el desarrollo del compromiso frente a Olimpia y destacó que su equipo fue creciendo con el correr de los minutos. “Ellos comenzaron muy intensos, pero después nos acomodamos, nos sentimos mejor con la pelota. En el segundo tiempo mantuvimos la intensidad, pudimos abrir el marcador y creo que somos justos merecedores de los tres puntos”.

Liderazgo desde el fondo

Durante el partido, Freire mostró personalidad para ordenar permanentemente la última línea, algo que reconoció entre sonrisas. “A veces se me escapan un par de gritos”, dijo.

Más allá de eso, explicó que la comunicación con Robert Rojas y los laterales fue fundamental para mantener el arco en cero. “Tratamos de hablarnos y presionarnos de la buena manera para hacer un trabajo sólido. Hoy pudimos mantener el arco en cero y eso es algo muy importante para nosotros los defensores”, finalizó el zaguero repollero.