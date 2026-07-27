27 jul 2026
Torneo Clausura

Sánchez: “Queremos pelear el Clausura y volver a una Copa”

El presidente de Nacional, Enrique Sánchez, confirmó que habrá aforo reducido para el duelo ante Olimpia debido a las obras en el estadio y dejó en claro que el gran objetivo de la Academia es luchar por el título del Clausura y asegurar nuevamente su presencia en competiciones internacionales.

Julio 27, 2026 02:54 p. m. • 
Por Redacción D10
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Objetivo. Nacional peleará por el título del Clausura.

Gentileza: Club Nacional

El presidente de Nacional, Enrique Sánchez, se refirió a los preparativos para el compromiso del miércoles frente a Olimpia (18:30), correspondiente a la fecha 2 del torneo Clausura, y explicó que el encuentro se disputará con un aforo limitado debido a los trabajos que continúan en el estadio Arsenio Erico.

El dirigente en charla con Urbana al Máximo por 106.9 FM señaló que la reducción de la capacidad responde tanto a cuestiones estructurales como de seguridad. Si bien la nueva platea ya está terminada, todavía no podrá ser utilizada por el público.

“Están habilitadas con un límite por varias razones. Primero por una cuestión de capacidad y, lo más importante, por el tema de las obras. La platea ya está lista, pero todavía no está habilitada porque faltan algunos accesos y delimitaciones de seguridad acordes a las exigencias de la FIFA”, explicó el mandamás tricolor.

Sánchez también detalló el sector destinado a la parcialidad franjeada para el clásico compromiso. “El sector asignado a los simpatizantes de Olimpia será la gradería norte, que da hacia Atlántida, además de la preferencia norte en ese mismo sector”, precisó.

Nacional apunta a pelear el campeonato

Más allá de la organización del encuentro, el titular tricolor destacó la ilusión con la que el club afronta la segunda parte de la temporada, luego del buen rendimiento mostrado en el Torneo Apertura dónde logró el vice campeonato.

“Venimos con muchas ganas, con mucha expectativa y con el mismo ímpetu de ser protagonistas. Queremos que Nacional ocupe las primeras posiciones en este Clausura”, afirmó.

Sánchez remarcó que el principal objetivo es pelear por el título, aunque también consideró fundamental asegurar la clasificación a una competencia internacional, tanto por el aspecto deportivo como por la estabilidad económica de la institución.

“Nos interesa el campeonato y también la clasificación a una copa internacional, que es fundamental por la salud financiera del club y por los méritos deportivos que buscamos”, remarcó.

Finalmente, Sánchez recordó la regularidad que ha tenido Nacional en los torneos continentales durante la última década y expresó el deseo de mantener esa tradición.

“Hicimos un muy buen torneo Apertura, más allá de no obtener el campeonato. Queremos consolidar todo lo que hicimos en el primer semestre y transformarlo en una nueva clasificación internacional. Nacional está acostumbrado desde hace más de diez años a jugar de manera casi ininterrumpida la Copa Sudamericana o la Copa Libertadores”, concluyó.

Nacional
Redacción D10
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