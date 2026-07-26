26 jul 2026
Torneo Clausura

Olimpia vs. Libertad: Paso a Paso

El “clásico blanco y negro” se disputa en el Defensores del Chaco desde las 16.00. Seguí el paso a paso en D10.

Julio 26, 2026 03:17 p. m. • 
Por Redacción D10
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Olimpia y Libertad, partidazo en Sajonia.

Torneo Clausura Olimpia Libertad
Redacción D10
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