Haedo: “El equipo demostró lo que veníamos entrenando”

Tras la importante victoria por 1-0 frente a Olimpia, el entrenador de Libertad, Nelson Haedo Valdez, se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos y aseguró que el equipo reflejó en el campo de juego todo lo trabajado durante la semana.

El estratega gumarelo destacó el compromiso de sus futbolistas y afirmó que la victoria fue consecuencia del esfuerzo colectivo. “El equipo demostró lo que veníamos entrenando”, expresó en conferencia de prensa, satisfecho por la respuesta de sus dirigidos en un compromiso de alta exigencia.

Haedo también tuvo palabras de reconocimiento para Agustín Manzur, uno de los refuerzos que comenzó a ganar protagonismo en el conjunto albinegro. “Agustín Manzur tiene buena pegada y lo pusimos más adelante”, explicó el entrenador al referirse a la decisión táctica que terminó siendo importante durante el encuentro.

Otro de los puntos que abordó fue la situación de Marcelo Fernández y Rodrigo Villalba, dos futbolistas que habían recibido cuestionamientos en las últimas semanas. El técnico salió en su defensa y destacó la respuesta que ofrecieron en el clásico. “Leí que Marcelo (Fernández) y Rodrigo (Villalba) eran muy criticados y hoy ambos respondieron”, señaló.

Asimismo, Haedo puso en valor el trabajo de las divisiones formativas de la institución, remarcando la fuerte identidad que caracteriza al plantel repollero. “No conozco un club que tenga 17 de los 23 jugadores de la casa”.

Finalmente, el entrenador cerró resaltando el carácter mostrado por el equipo para imponerse ante el campeón vigente. “Mis jugadores respondieron a la altura”, expresó.

Con este triunfo, el Guma comienza el Torneo Clausura con una victoria de gran impacto frente al Franjeado y confirma la idea futbolística que Nelson Haedo Valdez pretende consolidar, apoyándose en una base importante de futbolistas formados en la institución y en un funcionamiento colectivo que empieza a dar resultados.