El campeón tropieza en el clásico “Blanco y Negro”

El cuadro Gumarelo, que tuvo en el banco el debut profesional del DT Nelson Haedo Valdez, consiguió vencer al campeón Olimpia por el marcador de 0-1 en duelo disputado en el estadio Defensores del Chaco.

El compromiso estuvo marcado por la falta de claridad, pero en un momento de iluminación en el complemento, el juvenil Rodrigo Villalba encontró la llave y convirtió el gol para la victoria visitante.

EL PARTIDO. Libertad entró enchufado en Sajonia, durante esos primeros instantes del juego, buscando el camino hacia el arco franjeado. Dentro de ese contexto, a los 3’, un doble error en el fondo gumarelo, permite que Eduardo Delmás pueda poner un balón para Brian Romero que asiste para Romeo Benítez y este convierte. Luego, el VAR determinó que hubo posición adelantada del jugador argentino en la previa.

Tras la situación, el equipo de Vitamina Sánchez encendió los motores, conducido por un muy activo Eduardo Delmás que fue el más claro y siempre tuvo una intervención positiva para la generación de acciones en la zona ofensiva.

Sobre los 10 minutos, Libertad volvió a insinuar con un disparo sorpresivo de Marcelo Fernández que se perdió por encima del arco de Olveira. Luego, el encuentro entró en un desorden total, con muchas imprecisiones en ambos bandos.

La primera situación importante de la visita llegó por intermedio de la pelota parada. Un córner desde la derecha llega hasta el centro, en donde Matías Espinoza consigue elevarse y conectar, yendo su remate por poco por encima de la portería. Mientras que la primera que debió requerir la intervención del mundialista Olveira fue con un remate frontal de Fernández que logró sacar al córner.

Sin embargo, no todo fue positivo para el golero decano en la primera etapa, que ya venía siendo cuestionado por los errores en el amistoso frente a Flamengo, en esta fracción volvió a tener una al dejar escapar un balón tras salir a cortar un córner, pero en esta oportunidad estuvo Juan Vera para salvar sobre la raya lo que parecía el primero rival.

La parte final del primer tiempo tuvo un intercambio interesante de ataques, primero con Rodrigo Villalba que elige mal y deja pasar una buena chance, mientras que en la réplica Eduardo Delmás asistió a Braian Romero que fue egoísta y se perdió el primero con un remate defectuoso.

Al final, por lo hecho por ambos equipos en el campo, el 0-0 fue un resultado justo en el Defensores del Chaco.

El complemento arrancó con buena dinámica, siendo el Guma el que estuvo cerca de golpear por medio de Lorenzo Melgarejo que cruzó un buen remate, pero el tiro pasó muy cerca del poste izquierdo.

El Decano se tomó su tiempo y recién con el ingreso de Pedro Zarza volvió a tener frescura arriba. Precisamente el juvenil, con una jugada de calidad, eludió rivales y luego sacó un fuertemente que se metía junto a la base del poste derecho de Morínigo.

La apertura del marcador llegó sobre los 74’, en una acción donde Iván Ramírez saltó para peinar y el balón le queda a Rodrigo Villalba, que en esta oportunidad hizo todo bien, enganchó para dejar pagando a Alan Rodríguez y luego definió potente poniendo el balón pegado a la base del poste izquierdo de Olveira.

Luego del gol, el Decano tuvo varios minutos sin reacción e ideas, recién teniendo en la parte final una nueva oleada, aunque no representó peligro real para el conjunto gumarelo.

Así se fue el partido, con un gran resultado para el Guma y preocupante para el campeón que no tuvo un estreno a la altura.