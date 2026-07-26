26 jul 2026
Torneo Clausura

Guaraní y Luqueño cierran la fecha en Capiatá

El primer capítulo del Torneo Clausura 2026 se cerrará esta tarde noche en la ciudad de Capiatá.

Julio 26, 2026 09:26 a. m.
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Diego Fernández será titular en Guaraní.

El estadio Erico Galeano será escenario del último compromiso de la primera jornada del Torneo Clausura, donde Guaraní y Sportivo Luqueño buscarán comenzar el campeonato con una victoria.

El compromiso está programado para las 18:30 y enfrentará a dos equipos con objetivos importantes para el segundo semestre de la temporada. El Aborigen intentará arrancar con el pie derecho ante su público, mientras que el Auriazul pretende sumar un resultado positivo que le permita ganar confianza desde el inicio del certamen.

La Dirección de Árbitros de la APF designó a David Ojeda como juez principal del encuentro. Sus asistentes serán Milciades Saldívar y Guido Miranda, mientras que Carlos Figueredo estará a cargo del sistema de videoarbitraje (VAR).

Los legendarios quieren comenzar el Torneo Clausura con una imagen renovada tras un Apertura por debajo de las expectativas, mientras que el Auriazul afronta un semestre decisivo en su lucha por mantenerse en la División de Honor.

La última presentación entre ambos se disputó el 18 de abril, por la fecha 17 del Apertura 2026 y culminó 2-1 a favor de Guaraní.

Guaraní Sportivo Luqueño Torneo Clausura
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