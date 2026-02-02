Guaraní suma su primer triunfo con goleada incluída

Guaraní goleó sin contemplaciones a Rubio Ñu en el cierre de la jornada dominical por la fecha 3 del torneo Apertura.

Los goles del conjunto aborigen fueron convertidos por Richard Torales, Derlis Rodríguez, Matías López e Iván Ramírez. Rubio Ñu fue una lágrima, no opuso mucha resistencia y tras dos empates seguidos cosechó su primera derrota en el certamen.

Con este triunfo, Guaraní pasa a sumar 4 puntos en el certamen ocupando de manera provisoria el quinto lugar. Rubio Ñu se ubica décimo con solo 2 puntos.

La próxima fecha, la cuarta del torneo Apertura, Rubio Ñu recibirá a Trinidense en la Arboleda el sábado 7 de febrero a las 18:00. Guaraní visitará a Libertad el domingo 8 a las 18:00.