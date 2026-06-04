A Gustavo Alfaro se le consultó sobre una situación que podría darse en la Copa del Mundo: ¿quién es el reemplazante de Andrés Cubas cuando no pueda jugar? “Hay jugadores que son difíciles de reemplazar”, comenzó diciendo el seleccionador de Paraguay.

“Es difícil reemplazar a determinados jugadores, pero tenemos reemplazantes en ese aspecto”, añadió. Dentro de esto citó a Braian Ojeda y Damián Bobadilla.

Sobre Braian Ojeda explicó que recibió el llamado de Martín Perelman, técnico del Orlando City y se puso a disposición. “Puedo decir que Braian trabajó durante todo este tiempo bajo las premisas que con el entrenador y yo nos pusimos de acuerdo que tenía que tener”, indicó y agradeció al DT.

De Damián Bobadilla sostuvo que “juega en ese puesto. En Sao Paulo juega en esos dos puestos. Dami también es jugador que puede jugar en ese puesto”.

Recordó que cuando Andrés Cubas tuvo problemas con unos documentos para la gira norteamericana y no formó parte del combo de amistosos, “ahí uno buscó ensayar situaciones que podrían llegar a suceder”. Uno de los que tenía un perfil parecido es Mathías Villasanti, pero no llegó a ponerse a punto tras la lesión de ligamentos que sufrió. En la nómina, el que ocupó su lugar fue Isidro Pitta.