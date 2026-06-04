04 jun. 2026
Selección Paraguaya

Gustavo Alfaro, con la idea clara: “El ADN no lo vamos a cambiar”

El entrenador de la Albirroja fue claro en la previa del Mundial: Paraguay mantendrá su identidad futbolística.

Junio 04, 2026 01:33 p. m.
WhatsApp Image 2026-06-04 at 12.39.05 PM.jpeg

Gustavo Alfaro, técnico de la Albirroja, en conferencia.

Foto: Daniel Duarte - Última Hora

Gustavo Alfaro volvió a tomar la palabra en conferencia de prensa y dejó definiciones claras sobre el rumbo de la Selección Paraguaya en la antesala de la Copa del Mundo, en un mensaje donde reforzó la idea de continuidad futbolística y crecimiento competitivo sin renunciar a la identidad construida durante el proceso clasificatorio.

El entrenador fue contundente al asegurar que Paraguay no modificará su esencia de juego de cara al Mundial, incluso frente al desafío de enfrentar a selecciones de mayor jerarquía en la máxima cita del fútbol.

“El ADN no lo vamos a cambiar, eso está en nuestra sangre”, expresó Alfaro, marcando la línea de trabajo que pretende sostener en el torneo.

En esa misma línea, el técnico profundizó sobre las exigencias que impone la competencia mundialista y la necesidad de fortalecer aspectos clave del rendimiento colectivo, especialmente en zonas determinantes del campo.

“Para llegar a instancias importantes del Mundial hay que ser fuertes en las dos áreas. Estamos buscando una consolidación defensiva, defender con calidad, concepto, ser un equipo versátil”, señaló.

Finalmente, Alfaro destacó que su idea es aportar su impronta sin romper con lo construido previamente dentro del plantel, resaltando la identidad como base del proyecto.

“Vengo a darle mi impronta sin perder la idiosincrasia”, cerró el entrenador, en una frase que sintetiza el equilibrio que busca entre su propuesta táctica y la esencia futbolística de la Albirroja de cara al Mundial.

Gustavo Alfaro Albirroja Selección Paraguaya
Más contenido de esta sección
099404_4263303.jpg
Selección Paraguaya
Jorge Núñez confía en que Paraguay hará un gran Mundial
Jorge Martín Núñez, mundialista con la Albirroja en 2006, destacó que tiene todas las esperanzas puestas en el plantel de Gustavo Alfaro.
Junio 03, 2026 12:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Roberto Fernández
Selección Paraguaya
El video emotivo que compartió Gatito Fernández
Roberto Fernández fue uno de los responsables de lograr la clasificación de Paraguay al Mundial 2026. El golero colgó un mensaje en redes sociales en el cual habla de su sueño y de la herencia recibida por parte de su padre, también portero mundialista con la Albirroja.
Junio 02, 2026 06:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Selección paraguaya
Selección Paraguaya
¿Cuándo Paraguay estrenará su camiseta tradicional?
La Selección Paraguaya ya conoce el tipo de indumentaria que utilizará en los tres partidos por la fase de grupos de la Copa del Mundo. Solo en uno podrá utilizar su camiseta tradicional que generó debate.
Junio 02, 2026 04:01 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-06-02 at 3.34.30 PM.jpeg
Selección Paraguaya
La APF inaugura el nuevo Hotel de la Selección Mayor
Con la presencia de autoridades nacionales e internacionales, la APF habilitó oficialmente una de las obras de infraestructura deportiva más importantes de su historia.
Junio 02, 2026 03:54 p. m.
Selección paraguaya
Selección Paraguaya
Los dorsales confirmados de Paraguay para el Mundial 2026
Los 26 jugadores de la Selección Paraguaya ya tienen dorsales definidos para la disputa de la Copa del Mundo 2026. Con relación a las Eliminatorias Sudamericanas, hay cambios de números de los porteros.
Junio 02, 2026 02:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Gómez.jpg
Selección Paraguaya
Gustavo Gómez y sus sensaciones de cara al Mundial
Gustavo Gómez, capitán de la Selección Paraguaya, se refirió con emoción a lo que será el debut en la Copa del Mundo 2026.
Junio 02, 2026 01:43 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más