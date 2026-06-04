Gustavo Alfaro, con la idea clara: “El ADN no lo vamos a cambiar”

Gustavo Alfaro volvió a tomar la palabra en conferencia de prensa y dejó definiciones claras sobre el rumbo de la Selección Paraguaya en la antesala de la Copa del Mundo, en un mensaje donde reforzó la idea de continuidad futbolística y crecimiento competitivo sin renunciar a la identidad construida durante el proceso clasificatorio.

El entrenador fue contundente al asegurar que Paraguay no modificará su esencia de juego de cara al Mundial, incluso frente al desafío de enfrentar a selecciones de mayor jerarquía en la máxima cita del fútbol.

“El ADN no lo vamos a cambiar, eso está en nuestra sangre”, expresó Alfaro, marcando la línea de trabajo que pretende sostener en el torneo.

En esa misma línea, el técnico profundizó sobre las exigencias que impone la competencia mundialista y la necesidad de fortalecer aspectos clave del rendimiento colectivo, especialmente en zonas determinantes del campo.

“Para llegar a instancias importantes del Mundial hay que ser fuertes en las dos áreas. Estamos buscando una consolidación defensiva, defender con calidad, concepto, ser un equipo versátil”, señaló.

Finalmente, Alfaro destacó que su idea es aportar su impronta sin romper con lo construido previamente dentro del plantel, resaltando la identidad como base del proyecto.

“Vengo a darle mi impronta sin perder la idiosincrasia”, cerró el entrenador, en una frase que sintetiza el equilibrio que busca entre su propuesta táctica y la esencia futbolística de la Albirroja de cara al Mundial.