04 jun. 2026
Fútbol Internacional

Andoni Iraola es el nuevo entrenador del Liverpool

El Liverpool confirmó este jueves el fichaje del español Andoni Iraola como nuevo entrenador para las dos próximas temporadas.

Junio 04, 2026 04:21 p. m. • 
Por Redacción D10
Andoni Iraola

Andoni Iraola es el nuevo entrenador del Liverpool.

Foto: Gentileza - Andoni Iraola

Iraola, que se convierte en el segundo técnico español en dirigir al conjunto de Anfield tras Rafa Benítez, llega al Liverpool después de hacer historia con el Bournemouth, al que ha clasificado para la Liga Europa por primera vez en su historia, y batir, una vez más, el récord de puntos de ese equipo en la máxima categoría del fútbol inglés.

Tras la salida del neerlandés Arne Slot después de dos años en el cargo, en los que ha conseguido una Premier League, pero en las competiciones europeas no ha estado a la altura, la directiva del club inglés ha decidido que el español, que las últimas tres temporadas ha estado al mando del Bournemouth, sea su sucesor.

Iraola, que pasó la mayor parte de su trayectoria como futbolista en el Athletic Club de Bilbao, comenzó en los banquillos en el AEK Larnarca, de Chipre, con el que se proclamó campeón de la Supercopa nacional en 2018.

Apenas un año después, dio el salto a España para fichar por el Mirandés, en el que consiguió un notable undécimo puesto en Segunda división, y luego se incorporó al Rayo Vallecano, en el que en su primera temporada consiguió el ascenso a la máxima categoría y en las dos siguiente la mantuvo antes de dar el salto a Inglaterra.

El Bournemouth apostó por él para suceder a Steve Cooper, que había salvado al equipo, y a pesar de que su comienzo fue complicado, ha terminado siendo un ídolo de la entidad.

En su primera temporada, consiguió un memorable duodécimo puesto y batió el récord de puntos del equipo en la Premier League con 48, cifra que ha superado en los dos últimos años con 56 y 57 puntos, respectivamente.

En la última campaña, a pesar de sufrir importantes bajas en verano como las salidas de Dean Huijsen, traspasado al Real Madrid por 59 millones, Milos Kerkez al Liverpool por una cifra en torno a los 47 millones, Illia Zabarnyi al PSG por 63 millones de euros y la de Antoine Semenyo al Manchester City en invierno, el técnico español consiguió que el equipo terminara en la sexta plaza, a solo tres puntos de la última de los puestos de Liga de Campeones, que ocupó precisamente el Liverpool.

Pese a existir el interés de otros equipos como el Milan y el Crystal Palace, Iraola se ha decidido por el proyecto del Liverpool, que tendrá que suplir las bajas ya confirmadas del extremo Mohamed Salah y del central Ibrahima Konaté.

Liverpool
Redacción D10
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