¿Fernández, Olveira o Gill?: La respuesta de Gustavo Alfaro

A casi una semana para el arranque de la Copa del Mundo para la Selección Paraguaya, el arco es una cuestión que de un tiempo a esta parte generó el debate en la escena deportiva albirroja. Este, jueves, Gustavo Alfaro dio su postura.

“El arquero es un tema a resolver, de la misma manera que el ‘9’ es un tema a resolver”, fue la contundente respuesta del seleccionador. “El nivel es muy parejo. Gastón (Olveira) está muy bien, Orlando (Gill ) está muy bien. Si el partido ante Estados Unidos fuera mañana, ya tendría que tener la decisión tomada”, acotó.

No obstante, como aún falta para ese duelo, “vamos a dejar que el tiempo juegue a nuestro favor. ¿Para qué nos vamos a apurar a tomar una decisión hoy si el partido es la semana que viene? Vamos a ver cómo se desarrollaron los acontecimientos”.

“Tengo tranquilidad que cualquiera sea la decisión que pueda tomar, sé que el arco va a estar bien custodiado. Eso lo tengo bien claro”, aseveró Gustavo Alfaro.

Además, el seleccionador confesó que tras conseguir el boleto mundialista citó a Roberto Fernández: “En un momento le dije a Gatito, que lo cite en la APF: ‘Mirá, si yo no te veo que jugás no te puedo a garantizar que estés en la lista definitiva. Necesito que compitas, necesito verte competir’ (…) Yo vi una buena respuesta de Gatito”.

“Probablemente el arranque del partido con Nicaragua va a ser de él (Gatito)”, sentenció Gustavo Alfaro. La Selección Paraguaya se despedirá de su afición este viernes en el ueno Defensores del Chaco a partir de las 19:15.