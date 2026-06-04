Gustavo Alfaro: “Tenemos un plan”

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya, brindó una extensa conferencia de prensa, como es costumbre, tocando varios puntos referentes a la Albirroja en vísperas al amistoso del viernes ante Nicaragua y posterior viaje a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo.

Consultado sobre lo que será el nivel de la Albirroja en relación a lo que demostró en las Eliminatorias, Alfaro se explayó largo y tendido. “Nosotros jugamos desde la ilusión que te genera jugar la Copa del Mundo. La expectativa es semántica y la ilusión es un motor”, arrancó diciendo. “Tampoco somos favoritos en los papeles y eso no nos condiciona, nos empuja”, añadió.

El estratega albirrojo le dio valor a la sensación de vestir la camiseta de la Selección Paraguaya. “Cada vez que nos ponemos la camiseta de la Selección sentimos que podemos competir de igual a igual contra cualquiera. Nuestra construcción viene día a día con cosas que estamos tratando de incorporar”, resaltó.

También fue sincero diciendo que no promete la Copa del Mundo pero sí que el país se sentirá identificado con el equipo. “No podemos prometer resultado pero vamos a hacer que se respete la idiosincrasia de este país; la garra, la humildad, el trabajo y la garra”, aseguró.

Alfaro reveló que existe un plan para hacer la mejor Copa del Mundo de la historia para la Selección Paraguaya. “Tenemos un plan, vamos a hacer el esfuerzo para que el plan funcione. Vamos a trabar con la cabeza si es necesario”, subrayó.

Por último insistió en que la concentración será clave para nivelarse para arriba con las mejores selecciones. “Quiero jugadores que estén preparados para no perder, un partido se puede perder, pero no podemos perder mentalmente por no estar concentrados”, concluyó.

Paraguay jugará un amistoso ante Nicaragua este viernes 5 de junio a las 19:00 a estadio lleno en el Defensores del Chaco en lo que será la despedida de la Albirroja con el público antes del viaje a Estados Unidos marcado para el sábado en horas de la noche.