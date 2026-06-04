04 jun. 2026
Copa del Mundo

Irán ya tiene los visados de México para su concentración

El embajador de Irán en Turquía, Mohammad Hassan Habibollahzadeh, anunció que los visados para los jugadores y el cuerpo técnico de la selección iraní de fútbol para el Mundial que comienza el próximo día 11, ya han sido emitidos.

Junio 04, 2026 03:26 p. m. • 
Por Redacción D10
Irán

La selección de Irán que está en el Grupo G.

Foto: Gentileza - Irán

Según explicó el diplomático, el proceso se llevó a cabo sin que los futbolistas tuvieran que acudir personalmente a la embajada de México y sin necesidad de someterse a la toma de huellas dactilares, explicó este miércoles según la agencia estatal iraní IRNA.

Aunque no especificó qué tipo de visados habían obtenido, sus declaraciones parecen indicar que estos se limitan a su estancia en su cuartel general en la localidad mexicana de Tijuana, adonde la selección llegará el próximo domingo.

La selección iraní, concentrada en Antalya (Turquía) desde el pasado 18 de mayo, establecerá su base en Tijuana, desde donde se desplazará a Los Ángeles y Seattle para disputar sus tres partidos del Grupo G, el 15 de junio contra Nueva Zelanda, el 21 ante Bélgica y el 26 frente a Egipto.

Habibollahzadeh subrayó que estas facilidades han sido clave para evitar contratiempos en la planificación del equipo que, no obstante, sigue sin tener los visados para entrar en Estados Unidos.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha asegurado que Irán jugará el Mundial 2026 y el presidente Donald Trump afirmó en que si lo dijo su ‘amigo’ Gianni “está bien, hay que dejarlos jugar”, pero con los dos países enfrentados en un conflicto armado desde febrero, y sin que acabe de concretarse un acuerdo de paz, las autoridades estadounidenses aún no han garantizado la presencia el Team Melli en su país.

El Mundial de 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, lo que supone la cuarta ocasión en que América del Norte acoge el torneo, y por primera vez incluye la presencia de 48 selecciones y la disputa de 104 partidos en el total del torneo.

Mundial FIFA 2026 Irán
Redacción D10
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