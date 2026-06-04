04 jun. 2026
Selección Paraguaya

Gustavo Alfaro explica las ausencias

Gustavo Alfaro explicó las ausencias de algunos jugadores que integran la Selección Paraguaya, pero que no pudieron meterse en la lista final para la Copa del Mundo.

Junio 04, 2026 01:34 p. m. • 
Por Redacción D10
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Mathías Villasanti quedó fuera de la Copa del Mundo.

Gustavo Alfaro tocó uno de los temas más sensibles de los últimos días: Las ausencias en la lista final de la Selección Paraguaya para la Copa del Mundo 2026.

El estratega albirrojo habló de momentos y lesiones que dejaron fuera a algunos jugadores que tranquilamente podrían haber integrado la lista mundialista. “Tengo que ser justo o sino terminaríamos convirtiendo a la Selección en un club de amigos”, arrancó diciendo.

Alfaro indicó que la decisión de dejar afuera a algunos jugadores fue por cuestiones futbolísticas y lesiones. “El Mundial no espera, si yo no estoy otro va a dirigir, lo mismo pasa con los jugadores. Contra la medicina y el reloj no puedo”, subrayó.

Gustavo Alfaro también destacó que aunque jugadores como Blas Riveros, Mathías Villasanti, Ángel Romero, Adam Bareiro, entre otros, no estén citados continúan siendo jugadores de Selección. “Tal vez no sean parte de la lista final, pero son parte de la Selección”, aseguró.

En el caso específico de Villasanti, Alfaro reveló que lo esperó hasta último momento. “Hablé con Mathi. Él me mandaba todos los reportes de lo que venía haciendo para llegar. Lo esperé hasta último momento, pero no pudo sumar minutos”, cerró.

Gustavo Alfaro Albirroja Selección Paraguaya
Redacción D10
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