04 jun. 2026
Copa del Mundo

España se estrella contra Irak

La selección española no pasó del empate ante la de Irak (1-1) en el último ensayo antes de viajar este viernes a Estados Unidos, en un duelo plano y de escasas ocasiones, más allá de los goles de Ferran Torres y Doski en el primer tiempo.

Junio 04, 2026 06:21 p. m. • 
Por Redacción D10
España

España no pasó del empate frente a Irak.

Foto: Gentileza - España

El penúltimo partido antes del Mundial -España cerrará su preparación ante Perú en México el próximo martes- solo sirvió para que el seleccionador, Luis de la Fuente, diese minutos a su segunda unidad ante la ausencia de jugadores importantes como Cucurella, Rodri, Pedri y Oyarzábal, además de los lesionados Nico Williams y Lamine Yamal y los finalistas de la Liga de Campeones Fabián (PSG) y Zubimendi (Arsenal).

De la Fuente, que tampoco dio minutos a Marcos Llorente y Cubarsí, no sacará muchas conclusiones del duelo en Riazor, más allá de las dudas que le haya podido dejar la actuación de Joan García.

Irak, que disputará su segunda cita mundialista después de estrenarse en México 1986, apenas salió de su campo en el primer tiempo. Marcó en su primer tiro a portería, un centro muy cerrado de Merchas Doski, en el minuto 27, que se ‘comió’ el portero del Barcelona, una de las novedades en el once.

El australiano Graham Arnold, que guió a su país a los octavos de final en Qatar 2022, ha construido un equipo rocoso a nivel defensivo. Con las líneas juntas, el equipo asiático supo contener el potencial ofensivo de España, que abusó del pase en corto y fue incapaz de traducir en ocasiones su aplastante dominio.

De este partido, el azulgrana Ferran Torres salió como la única referencia sólida. Suyo fue el gol que abrió el marcador con una gran finalización con la zurda, después de una rápida transición. Y suya también fue la última oportunidad del primer tiempo. Entre el portero Basil y el travesaño evitaron el 2-1, que también pudo lograr un minuto antes Gavi, pero el azulgrana prefirió buscar a Borja Iglesias en vez de finalizar la jugada.

El seleccionador español agitó el once con cinco cambios en el intermedio. España necesitaba imprimirle más ritmo a su juego y la segunda parte ya pareció otra historia.

Una de las grandes incógnitas de cara al Mundial está en quién será el portero titular. Los focos apuntan a Unai Simón pese a la gran temporada de Joan García con el Barcelona. El azulgrana, no obstante, no aprovechó su oportunidad en Riazor. Falló en el gol y alimentó sus dudas con una mala salida, tras un saque de esquina, nada más empezar la segunda parte.

El partido se abrió en el segundo tiempo. El madridista Gonzalo rozó el gol de la victoria antes de que el seleccionador moviera nuevamente su banquillo. Por entonces, Irak ya se había soltado e incluso, en algunos momentos, logró quitarle el balón a España.

De la Fuente continuó repartiendo minutos entre los jugadores ‘de apoyo’ que han estado concentrados con la selección antes de viajar a Estados Unidos y eso se notó en el césped. España no generó nada e Irak conservó el empate sin sufrimiento.

- Ficha técnica:

1 - España: Joan García (Leo Román, min.73); Pedro Porro (Javi Rodríguez, min.73), Laporte (Eric García, min.46), Jon Martín (Pubill, min.59), Grimaldo (Yeremy Pino, min.46); Marc Bernal (Turrientes, min.59), Gavi (Javi Guerra, min59.), Olmo (Jesús Rodríguez, min.46); Ferrán (Sergio Gómez, min.46), Álex Baena (Mikel Merino, min.68) y Borja Iglesias (Gonzalo, min.46)

1 - Irak: Basil (Hassan,min.46); Ali, Tahseen (Younis, min.62), Hashem (Sulaka, min.62), Doski (Yahya, min.61) (Saadon, min.72), Al Ammari (Yakob, min.62), Ismaeel (Iqbal, min.62), Farji (Qasem, min.61), Bayesh (Amyn, min.73), Jassim, Al Hamadi (Hussein, min.46).

Goles: 1-0, m.16: Ferran Torres. 1-1, m.27: Doski.

Árbitro: Florian Badstubner (alemán). Amonestó a Marc Bernal (min.32) y Gavi (min.37) por parte de España, y a Ismaeel (min.58) y a Jassim (min.81) por parte de Irak.

Incidencias: Encuentro amistoso disputado en el estadio municipal de Riazor ante 30.423 espectadores.

Mundial FIFA 2026 España Irak
Redacción D10
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