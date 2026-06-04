04 jun. 2026
Selección Paraguaya

Gatito y Kaku, titulares ante Nicaragua: “Quiero darles minutos a la mayoría”

Alfaro confirmó al Gatito Fernández y al Kaku Romero Gamarra como titulares ante Nicaragua en el último amistoso previo al Mundial 2026.

Junio 04, 2026 01:04 p. m.
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Roberto Gatito Fernández, arquero paraguayo.

Foto: APF.

La Selección Paraguaya afronta este viernes su último amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026, cuando se mida ante Nicaragua (19:15), y Gustavo Alfaro definió parte del equipo titular con dos confirmaciones importantes: Alejandro Romero Gamarra y Roberto “Gatito” Fernández.

En conferencia de prensa, el entrenador de la Albirroja adelantó que el objetivo del encuentro será dar rodaje a la mayor cantidad posible de futbolistas, en una última prueba antes de centrarse plenamente en la Copa del Mundo.

“Va a haber muchos cambios, porque en definitiva viajamos el sábado y el domingo ya estaremos entrenando y preparando la Copa del Mundo. Quiero darles minutos a la mayoría de los jugadores”, expresó el seleccionador.

Entre las definiciones más relevantes, Alfaro confirmó que Alejandro Romero Gamarra será titular, destacando su buen momento en la preparación del equipo y su aporte en la generación de juego.

“Kaku está trabajando muy bien, va a jugar desde el arranque, porque viene trabajando bien, dándonos una salida limpia”, señaló.

Otra de las confirmaciones importantes tiene que ver con el arco. El técnico argentino aseguró que Roberto “Gatito” Fernández iniciará el partido ante Nicaragua, en un contexto donde todavía no está cerrada la decisión final de cara al Mundial.

“El arquero es un tema a resolver, pero Gatito (Fernández) va a comenzar ante Nicaragua este viernes el partido amistoso. Cualquiera sea la decisión a tomar (en el Mundial), el arco lo vamos a tener muy bien cuidado”, afirmó Alfaro.

El entrenador también adelantó que el plan será administrar cargas durante el encuentro, con una participación limitada para cada futbolista, en busca de evitar riesgos físicos a pocos días del debut mundialista.

“La idea es que cada uno tenga como máximo 45 minutos para poder tener una práctica de fútbol, tratando de no arriesgar absolutamente nada”, agregó.

De esta manera, Paraguay se prepara para su último test antes del Mundial 2026 con varias definiciones ya tomadas, aunque todavía con aspectos por resolver en la formación definitiva que afrontará la cita máxima del fútbol.

Gustavo Alfaro Albirroja Paraguay
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