Guaraní impuso su jerarquía y venció a un Ameliano condicionado

Este sábado, Guaraní logró el triunfo (1-0]) ante el Sportivo Ameliano en el estadio Erico Galeano, por la fecha 21 del torneo Apertura 2026. El Aborigen fue ampliamente superior durante gran parte del compromiso y terminó imponiendo condiciones ante un rival que jugó más de una hora con diez hombres.

En cuanto al trámite. Desde el pitazo inicial, el Aborigen tomó la iniciativa del compromiso, manejando la posesión y buscando profundidad por las bandas. La presión alta del Legendario obligó al rival a retrasar sus líneas, apostando principalmente a las salidas rápidas de contragolpe.

Las llegadas más claras del encuentro fueron para el local, que encontró espacios en los últimos metros, aunque sin precisión en la definición. La movilidad de sus atacantes y el constante empuje desde el mediocampo mantuvieron inquieta a la defensa visitante. Por su parte, la V Azuladad intenta sostener el orden defensivo y aprovechar alguna transición veloz para sorprender.

A los 31', la situación se complicó aún más para la V Azulada tras la expulsión de Elvio Vera, quien dejó a su equipo con diez hombres en un momento donde sufría defensivamente. La acción fue sancionada con tarjeta amarilla por el árbitro Carlos Paul Benítez, a los 28', pero el VAR incidió para que posteriormente cambie la cartulina amarilla por la roja.

El conjunto aurinegro aprovechó rápidamente la superioridad numérica y golpeó apenas un minuto después de la expulsión de Elvio Vera aprovechando un tiro de esquina.

A los 32 minutos llegó la apertura del marcador mediante un desafortunado gol en contra de Andrea Falabella, quien en su intento de despejar el centro del tiro de esquina terminó enviando el balón al fondo de su propio arco.

El Aborigen ya era ampliamente superior antes de la expulsión y supo capitalizar el desconcierto de Ameliano, que atraviesa momentos muy complicados en el encuentro. Los errores en salida y las dificultades defensivas de la V Azulada terminaron pasando factura en el trámite del partido.

Con la ventaja y un jugador más en cancha, el Aborigen controla el desarrollo con mayor tranquilidad y continúa buscando ampliar la diferencia, mientras la visita intenta reaccionar pese al duro golpe sufrido en pocos minutos.

En la complementaria

Guaraní administró el desarrollo del encuentro con autoridad frente a Sportivo Ameliano, aprovechando la superioridad numérica y controlando ampliamente la posesión del balón. El conjunto aurinegro jugó gran parte del segundo tiempo en terreno rival, aunque le costó transformar ese dominio en situaciones claras de gol.

Ameliano, condicionado por la expulsión sufrida en la primera mitad, apostó principalmente a resistir y cerrar espacios, intentando mantenerse con vida en el marcador pese al constante asedio del Aborigen. El partido parecía encaminarse sin mayores sobresaltos hasta los minutos finales.

A los 89 minutos llegó una gran acción colectiva de los aborígenes que terminó con el tanto de Matías López enviando el balón al fondo de la red para decretar el 2-0. Sin embargo, la celebración aurinegra duró poco, ya que tras la revisión del VAR la conquista fue invalidada por posición adelantada.

Pese a la anulación, Guaraní dejó una imagen sólida y dominante durante todo el compromiso, manejando los tiempos del partido ante un Ameliano que nunca logró recuperarse tras quedarse con diez hombres en la primera etapa.

Con esta victoria el equipo del Pipi Romagnoli suma 29 puntos e iguala el puntaje de Trinidense para compartir la sexta posición en la tabla de Apertura.