Agónica victoria de Ameliano ante Recoleta

Partidazo en Villeta. La V Azulada tuvo que sufrir hasta el último minuto para conseguir un importante triunfo 3-2 que le sirve para seguir peleando con Cerro Porteño y Nacional por el segundo puesto del Apertura 2026.

Deportivo Recoleta comenzó mejor el compromiso mostrando intensidad y decisión en los primeros minutos del encuentro. Tanta fue la presión que el conjunto canario encontró recompensa a su buen arranque a los 21 minutos cuando Wilfrido Báez apareció para abrir el marcador.

El atacante aprovechó su oportunidad y puso en ventaja a su equipo, que hasta ese momento justificaba el resultado por lo realizado en el campo de juego. Con el gol, el Canario ganó confianza y manejó mejor las acciones ante una V Azulada que buscó reaccionar para equilibrar el trámite del partido.

Sin embargo, el partido cambió completamente en la recta final de la primera mitad en Villeta. A los 35 minutos, Elvio Vera apareció con una gran arremetida individual para igualar el marcador y darle vida a Ameliano. Impulsado por el empate, el local mantuvo la intensidad y consiguió dar vuelta el trámite antes del descanso.

A los 43’, Cristian Ocampos aprovechó un rebote en el adversario para marcar el segundo tanto para Ameliano. De esta manera, el equipo de Nanni pasó de estar en desventaja a irse al descanso con ventaja, gracias a una notable reacción futbolística y anímica en los minutos finales del primer tiempo.

Vibrante complementaria

La segunda mitad tuvo un desarrollo mucho más disputado, con los equipos luchando intensamente en la zona media y protagonizando un trámite cargado de fricción y desgaste físico en Villeta.

Deportivo Recoleta buscó reaccionar tras verse abajo en el marcador y encontró premio en la recta final del encuentro gracias a su goleador Allan Wlk. A los 82 minutos, el atacante apareció nuevamente para marcar el tanto de la igualdad y devolverle la esperanza al Canario.

Pero en la agonía del encuentro, cuando el empate parecía sellado, Sportivo Ameliano encontró el gol de la victoria en tiempo de adición. A los 90+3’, Jonathan Benítez apareció en el momento decisivo para marcar el tanto definitivo.

El tanto desató la euforia en el conjunto local, que terminó quedándose con un triunfo agónico luego de un partido intenso y cambiante. Ameliano mostró carácter para sobreponerse al empate de Recoleta en los minutos finales y encontró recompensa sobre el cierre del compromiso.