Guaraní derrota parcialmente por 1-0 al Sportivo Ameliano

Final de la primera etapa en el estadio Erico Galeano, donde Club Guaraní derrota parcialmente por 1-0 a Sportivo Ameliano por la fecha 21 del torneo Apertura 2026.

El conjunto aurinegro fue claramente superior durante gran parte del primer tiempo, adueñándose de la posesión y presionando constantemente en campo rival. La intensidad de Guaraní provocó numerosos errores en la salida de Ameliano, que nunca logró asentarse en el partido.

El momento clave del encuentro llegó a los 31 minutos, cuando Elvio Vera vio la tarjeta roja directa por una acción violenta, dejando a la V Azulada con diez hombres. Apenas un minuto después, el Aborigen aprovechó el desconcierto rival y abrió el marcador gracias a un gol en contra de Andrea Falabella.

Con la ventaja y la superioridad numérica, el Legendario manejó con tranquilidad el cierre de la primera mitad y se marchó al descanso dejando mejores sensaciones, mientras Ameliano deberá replantear el complemento para intentar revertir un panorama complicado.