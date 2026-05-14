Quieren seguir la buena racha

Libertad volverá a presentarse en casa este jueves cuando reciba a Club Sportivo 2 de Mayo en el estadio La Huerta, en un compromiso marcado para las 17:00 por una nueva jornada del torneo Apertura 2026.

El Gumarelo buscará hacerse fuerte en su feudo para seguir sosteniendo una racha de tres victorias al hilo, en el plano local, desde la llegada de Juan Eduardo Samudio con el plantel de Primera.

En tanto, el conjunto pedrojuanino intentará dar el golpe y sumar puntos importantes en su lucha por escalar posiciones en la tabla, atendiendo que se encuentra bastante relegado, en el 10° lugar.

Libertad en la fecha anterior venció por 3-2 a Luqueño en el estadio Luis Salinas. Por su parte el Gallo llega después de superar por el marcador de 2-0 a Rubio Ñu en Pedro Juan Caballero.

CIFRA. 2-0 ganó Libertad en el último choque entre ambos. Se disputó en la fecha 9 del Apertura 2026 en Pedro Juan. 13 goles tiene Lorenzo Melgarejo en el Apertura, es el máximo artillero. Le sigue Allan Wlk con 11 dianas.