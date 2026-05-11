Cerro Porteño y Guaraní bajan el telón de la fecha 20

Con la misión de seguir sumando y con la mente puesta en la Copa Libertadores, el Azulgrana prepara variantes en su equipo titular, para dar descanso a los fijos, apuntando al desafío ante el Palmeiras de la próxima semana.
A su vez, el Indio quiere escalar en la clasificación y consolidar el proceso de la mano de Leandro Romagnoli.
1-0 fue la victoria de Cerro en el último juego ante Guaraní en Barrio Obrero, el 2 de noviembre del 2025.
18 goles suma el delantero Jonatan Torres con la camiseta de Cerro Porteño entre torneo local y Copa.
Un compromiso con la hinchada
César Bobadilla, una de las apariciones del Azulgrana en el presente semestre, valoró el apoyo del público con relación a su irrupción en el equipo principal, fijando como objetivo la consolidación a lo que expuso: “Que la hinchada más grande del país pida por vos es algo único, todo jugador que se está formando en la cantera sueña eso, solamente me queda agradecer a la hinchada de Cerro por el cariño”.
Cerro Porteño vs. Guaraní
Estadio: ueno La Nueva Olla.
Hora: 20:00.
Árbitro: Derlis López.
Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: José Armoa.
AVAR: Eduardo Britos.