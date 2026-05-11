11 may. 2026
Torneo Apertura

Cerro Porteño y Guaraní bajan el telón de la fecha 20

Cerro Porteño enfrenta hoy a Guaraní, desde las 20:00 en La Nueva Olla, en el cierre de la fecha 20 del Apertura.

Mayo 11, 2026 09:09 a. m. • 
Por Redacción D10
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Con la misión de seguir sumando y con la mente puesta en la Copa Libertadores, el Azulgrana prepara variantes en su equipo titular, para dar descanso a los fijos, apuntando al desafío ante el Palmeiras de la próxima semana.

A su vez, el Indio quiere escalar en la clasificación y consolidar el proceso de la mano de Leandro Romagnoli.

1-0 fue la victoria de Cerro en el último juego ante Guaraní en Barrio Obrero, el 2 de noviembre del 2025.

18 goles suma el delantero Jonatan Torres con la camiseta de Cerro Porteño entre torneo local y Copa.

Un compromiso con la hinchada

César Bobadilla, una de las apariciones del Azulgrana en el presente semestre, valoró el apoyo del público con relación a su irrupción en el equipo principal, fijando como objetivo la consolidación a lo que expuso: “Que la hinchada más grande del país pida por vos es algo único, todo jugador que se está formando en la cantera sueña eso, solamente me queda agradecer a la hinchada de Cerro por el cariño”.

Cerro Porteño vs. Guaraní

Estadio: ueno La Nueva Olla.

Hora: 20:00.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: José Armoa.

AVAR: Eduardo Britos.

Cerro Porteño Guaraní Torneo Apertura
Redacción D10
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